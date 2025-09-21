Роналдо и Феликс изведоха Ал Насър до нова гръмка победа

Ал Насър постигна трети пореден успех в първенството на Саудитска Арабия, след като разгроми Ал Рияд с 5:1 на „Al-Awwal Park“. Тимът вече е едноличен лидер с пълен актив от девет точки.

Кристиано Роналдо отново бе основна фигура, след като реализира в 33-ата и 76-ата минута. Така той записа трети пореден мач с попадения от началото на сезона. Жоао Феликс също се отличи с два гола (6, 49), а Кингсли Коман добави още едно попадение (30).

Гостите стигнаха само до почетен гол чрез Мамаду Сила в 51-ата минута. За тях поражението бе второ, а с три точки остават на 13-о място в класирането.