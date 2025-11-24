Новини
Роналдо с феноменална задна ножица при разгромна победа на Ал-Насър (ВИДЕО)

24 Ноември, 2025 06:45 2 043 4

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал насър-
  • ал-халей

Ал-Насър продължи победната серия, а Роналдо блесна с поредно ефектно попадение

Роналдо с феноменална задна ножица при разгромна победа на Ал-Насър (ВИДЕО) - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ал-Насър записа девета поредна победа в първенството на Саудитска Арабия, след като се наложи у дома над Ал-Халей с 4:1. Мачът завърши с акцент върху 40-годишния Кристиано Роналдо, който оформи резултата със спиращо дъха изпълнение в добавеното време.

Домакините взеха стабилен аванс още преди почивката. Жоао Феликс откри в 39-ата минута, а малко след него Уесли удвои за 2:0. Гостите върнаха интригата веднага след паузата чрез Мурад Ал-Хаусауи, но така и не успяха да стигнат до нов гол.

В 77-ата минута Садио Мане възстанови преднината от две попадения, а в шестата минута на добавеното време Роналдо вдигна публиката на крака с великолепна задна ножица за 4:1.

Попадението бе под номер 954 в богатата кариера на португалеца, който продължава да се приближава към историческата граница от 1000 гола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даниел

    16 0 Отговор
    За съжаление български футболист такова нещо и на PS не може да направи !

    Коментиран от #2, #3

    07:07 24.11.2025

  • 2 Гошо

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Ми то за PS, тряяат ръце, а те са заврени от З.

    07:10 24.11.2025

  • 3 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Някога дори Илиан Илиев в Бенфика вкарваше голове със задна ножица - не един. Сега в силно първенство едвам имаме играч за резерва в отбор борещ се срещу изпадане.

    07:42 24.11.2025

  • 4 Факт

    9 0 Отговор
    Вижда се, че публиката го харесва, което е повод за завист от Някои!

    08:25 24.11.2025

