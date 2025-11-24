Роналдо с феноменална задна ножица при разгромна победа на Ал-Насър (ВИДЕО)

Ал-Насър записа девета поредна победа в първенството на Саудитска Арабия, след като се наложи у дома над Ал-Халей с 4:1. Мачът завърши с акцент върху 40-годишния Кристиано Роналдо, който оформи резултата със спиращо дъха изпълнение в добавеното време.

Домакините взеха стабилен аванс още преди почивката. Жоао Феликс откри в 39-ата минута, а малко след него Уесли удвои за 2:0. Гостите върнаха интригата веднага след паузата чрез Мурад Ал-Хаусауи, но така и не успяха да стигнат до нов гол.

В 77-ата минута Садио Мане възстанови преднината от две попадения, а в шестата минута на добавеното време Роналдо вдигна публиката на крака с великолепна задна ножица за 4:1.

Попадението бе под номер 954 в богатата кариера на португалеца, който продължава да се приближава към историческата граница от 1000 гола.