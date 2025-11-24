Роналдо с феноменална задна ножица при разгромна победа на Ал-Насър (ВИДЕО)

Ал-Насър записа девета поредна победа в първенството на Саудитска Арабия, след като се наложи у дома над Ал-Халей с 4:1. Мачът завърши с акцент върху 40-годишния Кристиано Роналдо, който оформи резултата със спиращо дъха изпълнение в добавеното време.
Домакините взеха стабилен аванс още преди почивката. Жоао Феликс откри в 39-ата минута, а малко след него Уесли удвои за 2:0. Гостите върнаха интригата веднага след паузата чрез Мурад Ал-Хаусауи, но така и не успяха да стигнат до нов гол.
В 77-ата минута Садио Мане възстанови преднината от две попадения, а в шестата минута на добавеното време Роналдо вдигна публиката на крака с великолепна задна ножица за 4:1.
Попадението бе под номер 954 в богатата кариера на португалеца, който продължава да се приближава към историческата граница от 1000 гола.
Best caption wins! 🤔 pic.twitter.com/EodMPG9Mt0— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2025
1 Даниел
Коментиран от #2, #3
07:07 24.11.2025
2 Гошо
До коментар #1 от "Даниел":Ми то за PS, тряяат ръце, а те са заврени от З.
07:10 24.11.2025
3 Някой
До коментар #1 от "Даниел":Някога дори Илиан Илиев в Бенфика вкарваше голове със задна ножица - не един. Сега в силно първенство едвам имаме играч за резерва в отбор борещ се срещу изпадане.
07:42 24.11.2025
4 Факт
08:25 24.11.2025