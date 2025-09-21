Новини
Шок за Ферари на квалификациите в Баку

21 Септември, 2025 12:41 472 1

Льоклер катастрофира, а Хамилтън отпадна рано

Шок за Ферари на квалификациите в Баку - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ферари преживя истински кошмар в квалификацията за Гран при на Азербайджан. След обещаващо начало в петъчните тренировки, когато заеха първо и второ място, Шарл Льоклер и Люис Хамилтън записаха разочароващи резултати. Льоклер се удари в стената в Q3 и ще потегли едва от 10-а позиция на стартовата решетка. Самият той не потърси извинения. „Дъждът не може да е оправдание. Грешката беше моя“, призна монегаскът.

Не по-малко тежка беше съдбата на Хамилтън, който отпадна още в Q2 и ще стартира 12-и. Това е вече четвъртото му ранно елиминиране през сезон 2025. „Всички в топ 10 имаха три комплекта гуми медиум, аз разполагах само с два. Виждаше се, че са по-бързи. Жалко е, защото исках да зарадвам отбора. Усещането в колата ми даваше надежда за битка за пол позиция“, коментира британецът.

Шефът на Ферари Фредерик Васьор също призна трудностите: „Сесията беше усложнена от студеното време. Това не е оправдание, но ни повлия. До катастрофата обиколката на Льоклер не беше лоша. Просто няколко неща се объркаха. Резултатът е слаб, но трябва да останем концентрирани за състезанието.“


Азербайджан
  • 1 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Направо, целият съм в шок 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

    12:48 21.09.2025

