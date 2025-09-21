Новини
Обрат на "Лейвър къп" - отборът на света поведе

Обрат на "Лейвър къп" - отборът на света поведе

21 Септември, 2025 13:45

Алкарас загуби от Фриц

Обрат на "Лейвър къп" - отборът на света поведе - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Обрат на "Лейвър къп" и Отборът на света поведе срещу Отбор Европа след втория ден на тенис турнира "Лейвър къп", който се провежда в Сан Франциско, предава БТА. Тимът на света изоставаше след първия ден с 1:3, но успя да обърне след четири победи във втория ден - на Тейлър Фриц над Карлос Алкарас, на Франсиско Серундоло над Холгер Руне и на Алекс Де Минор над Александър Зверев над сингъл. На двойки победата също бе за световния тим, който води с 9:3 след втория ден на турнира.

Фриц направи пробив за преднина от 3:1 в първия сет, който приключи с 6:3, а във втория бе още по-убедителен и след нови два пробива спечели с 6:2 срещу световния номер 1 Карлос Алкарас.

Преди това аржентинецът Франсиско Серундоло победи Холгер Руне с 6:3, 7:6(5), а Де Минор се наложи над Зверев с 6:1, 6:4.

В мача на двойки, последен за деня, тимът на Европа претърпя нова загуба след като Каспер Рууд и Руне отстъпиха на Алекс Де Минор и Алекс Микелсен с 3:6, 4:6.

Ежегодният мъжки отборен турнир се печели от отбора, който пръв събере 13 точки от общо 24 в рамките на три дни.

Отборите получават по една точка за всяка победа в първия ден и две точки за победи във втория ден, като залогът се увеличава с три точки за победа в последния ден от състезанието.

Европа има пет трофея от предишните седем издания на Купа "Лейвър" (2017, 2018, 2019, 2021, 2024), а светът - два (2022, 2023).


САЩ
