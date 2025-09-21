Макс Верстапен не харесва и критикува гумите С6

Макс Верстапен не харесва и критикува Пирели заради гумите от модела C6, които италианската компания достави на пилотите за Гран При на Азербайджан, предава sportal.bg. Тази смес беше разработена за началото на този сезон с идеята да бъде използвана предимно на улични трасета. Освен в Баку до момента тя беше използвана още в Емилия-Романя, Монако и Канада, но и в трите случая сместта С5, която е и по-позната на отборите и пилотите, се представяше по-стабилно не само в състезателни условия, но и в една обиколка в квалификациите.



Тази тенденция се запази и в Баку, където отново си личеше, че дори и в квалификацията С5 ще бъде по-подходящата гума. Въпреки това Верстапен спечели полпозишъна с гумите С6, но след това критикува остро Пирели.



„В края дори не можех да използвам гумите, които исках, защото вече бяха направил доста обиколки със средно твърдите. Единствената остана опция беше нов комплект от меките, но тази гума е по-бавна. Още от началото на обиколката усещането беше по-лошо, просто гумата е посредствена. Мисля, че ще трябва да проведа разговор с Пирели и да им кажа просто да оставят тази гума у дома, защото тя прави целия уикенд много сложен. До квалификацията нямаме представа как работят средно твърдите гуми, няма смисъл“, коментира Верстапен.



„Вижте, ако гумата не работи тук... Тя не сработи в Монако, не работеше и на „Имола“ и в Монреал. Тогава няма смисъл от нея“, каза още Верстапен. Идеята на сместта С6 и на нейното използване беше това да тласне отборите към стратегии с две спирания в бокса. Според Верстапен обаче по-добрият вариант за подобно нещо би бил просто пилотите да бъдат задължени да спират два пъти в бокса, както беше в Монако.

„Мисля, че ще е по-добре просто да ни задължат да правим две спирания, вместо да докарват гума, която изобщо не е по-бърза. Може да ни принудят да използваме и трите смеси в едно състезание. Това би било по-добре, отколкото да използваме гума, за която те твърдят, че е по-бърза, но всъщност не е“, обясни четирикратният световен шампион.