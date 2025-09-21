Новини
Спорт »
Тенис »
Ига Швьонтек вдигна титлата в Сеул

Ига Швьонтек вдигна титлата в Сеул

21 Септември, 2025 18:00 320 1

  • ига швьонтек-
  • тенис-
  • сеул-
  • екатерина александрова

Това е трети трофей за полякинята през сезона

Ига Швьонтек вдигна титлата в Сеул - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ига Швьонтек затвърди добрата си форма и спечели титлата на турнира по тенис УТА 500 в Сеул, който е с награден фонд над 1 милион долара, предава БТА. Полякинята (№1 в схемата) надигра рускинята Екатерина Александрова в оспорван финал с 1:6, 7:6(3), 7:5 за 2:46 часа игра. Втората в схемата Александрова започна много силно и даде само гейм на Швьонтек в първия сет.

Втората част започна с бърза размяна на пробиви, за да се стигне до тайбрек, в който Швьонтек се наложи със 7:3. Решителният трети сет отново бе оспорван, като полската тенисистка направи ключов пробив в 12-ия гейм и затвори мача със 7:5.

Това е трети трофей за Швьонтек през сезона и общо 25-и в кариерата ѝ.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про Верка

    0 0 Отговор
    Пишеш Д р И шО и те три Яд!
    Ако не вярвате - провайте!
    Пак сме на колене пред платените списвачи!

    18:02 21.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ