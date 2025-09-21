Ига Швьонтек вдигна титлата в Сеул

Ига Швьонтек затвърди добрата си форма и спечели титлата на турнира по тенис УТА 500 в Сеул, който е с награден фонд над 1 милион долара, предава БТА. Полякинята (№1 в схемата) надигра рускинята Екатерина Александрова в оспорван финал с 1:6, 7:6(3), 7:5 за 2:46 часа игра. Втората в схемата Александрова започна много силно и даде само гейм на Швьонтек в първия сет.

Втората част започна с бърза размяна на пробиви, за да се стигне до тайбрек, в който Швьонтек се наложи със 7:3. Решителният трети сет отново бе оспорван, като полската тенисистка направи ключов пробив в 12-ия гейм и затвори мача със 7:5.

Това е трети трофей за Швьонтек през сезона и общо 25-и в кариерата ѝ.