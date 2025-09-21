Новини
Ремко Евенепул пак е №1 в света в индивидуалния старт по часовник

Австралиецът Джей Вайн завоюва среброто

Ремко Евенепул пак е №1 в света в индивидуалния старт по часовник - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ремко Евенепул пак е №1 в света в индивидуалния старт по часовник, след като защити титлата си на световното първенство по шосейно колоездене, което стартира днес в Руанда, предава БТА.

Олимпийският шампион в дисциплината бе с класи над съперниците си по 40,6-километровото трасе в столицата Кигали. Той спря хронометрите на 49:46 минути и бе единственият, който слезе под прага от 50 минути. За белгиеца това е общо четвърта световна титла при мъжете и трета поредна в стартовете по часовник след тези от Стърлинг и Цюрих.

Австралиецът Джей Вайн завоюва среброто с изоставане от 1:14 минути от победителя, а с бронза се окичи друг белгиец - Илан ван Вилдер. Неговото изоставане бе 2:36 минути.

Световният шампион в общия старт - словенецът Тадей Погачар, изненадващо остана извън подиума. Той се класира четвърти на секунда зад Ван Вилдер, като дори бе задминат от Евенепул на изкачването към финала. На пето място остана съотборникът на Погачар в тима на ОАЕ Исак дел Торо, представляващ на световното първенство родината си Мексико.


