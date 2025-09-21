Ботев (Пд) взе три точки от Септември в София и вече не е на последно място във временното класиране в Първа лига. Пловдивчани надиграха с 3:1 като Септември София в мач от деветия кръг на Първа лига. Две от новите попълнения на „канарчетата“ Армстронг Око-Флекс (2) и Маскоте се разписаха, а капитанът Тодор Неделев пропусна дузпа. За Септември точен бе Георги Върбанов.



Още в 9-ата минута на мача Армстронг Око-Флекс откри резултата в полза на Ботев. Нападателят от Република Ирландия получи топката в наказателното поле след центриране на Николай Минков и майсторски я прати в мрежата на Янко Георгиев. Пловдивчани продължиха да играят по-силно и Димитър Митков пропусна да удвои.



В 34-ата минута Септември изравни резултата. В основата на попадението бе Клери Сербер, който завърши самостоятелен пробив с подаване към Георги Върбанов, който стреля покрай Даниел Наумов за 1:1.



Три минути след подновяването на играта Върбанов повали в наказателното поле Минков и Ботев получи дузпа от съдията Любослав Любомиров. Капитанът на гостите Тодор Неделев застана зад топката, но ударът му бе спасен от Янко Георгиев.



В 57-ата минута резервата Никола Илиев също бе много близо до втори гол за Ботев, като ударът му от близко разстояние бе право в Георгиев.



В 72-ата минута положението за Септември стана тежко, тъй като Себастиан Уейд удар в главата Куатенг и реферът му показа директен червен картон. Само четири минути по-късно Ботев поведе отново в резултата. Маскот от точката на дузпата не остави шансове на Георгиев, а асистенцията отново бе на Минков.

В последната минута на допълнителното време на мача Армстронг Око-Флекс завърши бърза контраатака с точен удар за крайното 3:1 в полза на Ботев.

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига

Левски - Лудогорец 0:0

Добруджа – Локо (Сф) 2:2

ЦСКА 1948 - Локо (Пд) 4:0

Септември - Ботев (Пд) 1:3



В неделя:

Славия - Берое (20,15 часа, Диема спорт)



В понеделник:

Арда - Черно море (18,00 часа, Диема спорт)

Ботев Враца - ЦСКА (20,30 часа, Диема спорт)