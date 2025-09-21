Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев (Пд) взе три точки от Септември в София

Ботев (Пд) взе три точки от Септември в София

21 Септември, 2025 19:52 453 1

  • ботев пловдив-
  • септември-
  • тодор-
  • неделев-
  • дузпа

Тодор Неделев пропусна дузпа

Ботев (Пд) взе три точки от Септември в София - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ботев (Пд) взе три точки от Септември в София и вече не е на последно място във временното класиране в Първа лига. Пловдивчани надиграха с 3:1 като Септември София в мач от деветия кръг на Първа лига. Две от новите попълнения на „канарчетата“ Армстронг Око-Флекс (2) и Маскоте се разписаха, а капитанът Тодор Неделев пропусна дузпа. За Септември точен бе Георги Върбанов.

Още в 9-ата минута на мача Армстронг Око-Флекс откри резултата в полза на Ботев. Нападателят от Република Ирландия получи топката в наказателното поле след центриране на Николай Минков и майсторски я прати в мрежата на Янко Георгиев. Пловдивчани продължиха да играят по-силно и Димитър Митков пропусна да удвои.

В 34-ата минута Септември изравни резултата. В основата на попадението бе Клери Сербер, който завърши самостоятелен пробив с подаване към Георги Върбанов, който стреля покрай Даниел Наумов за 1:1.

Три минути след подновяването на играта Върбанов повали в наказателното поле Минков и Ботев получи дузпа от съдията Любослав Любомиров. Капитанът на гостите Тодор Неделев застана зад топката, но ударът му бе спасен от Янко Георгиев.

В 57-ата минута резервата Никола Илиев също бе много близо до втори гол за Ботев, като ударът му от близко разстояние бе право в Георгиев.

В 72-ата минута положението за Септември стана тежко, тъй като Себастиан Уейд удар в главата Куатенг и реферът му показа директен червен картон. Само четири минути по-късно Ботев поведе отново в резултата. Маскот от точката на дузпата не остави шансове на Георгиев, а асистенцията отново бе на Минков.
В последната минута на допълнителното време на мача Армстронг Око-Флекс завърши бърза контраатака с точен удар за крайното 3:1 в полза на Ботев.

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига
Левски - Лудогорец 0:0
Добруджа – Локо (Сф) 2:2
ЦСКА 1948 - Локо (Пд) 4:0
Септември - Ботев (Пд) 1:3

В неделя:
Славия - Берое (20,15 часа, Диема спорт)

В понеделник:
Арда - Черно море (18,00 часа, Диема спорт)
Ботев Враца - ЦСКА (20,30 часа, Диема спорт)


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Весело

    1 1 Отговор
    Този Стамен Белчев им много противно излъчване, дори надминава излъчването на Любослав Пенев и на чичо му Димитър Пенев. Типично ЦСКА излъчване, 90% от цесекарите са такива

    20:13 21.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ