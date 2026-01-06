ЦСКА с още едно ново попълнение за деня

ЦСКА продължава да подсилва състава си с нови попълнения, като официално обяви привличането на крайния защитник Андрей Йорданов. Младият талант, който е продукт на школата на "червените", се завръща на "Българска армия" след престой в Ботев Пловдив.

За да осигурят подписа му, столичани са активирали освобождаващата му клауза, възлизаща на над 100 000 евро.

Йорданов, който дебютира за първия отбор на ЦСКА още през 2019 година, натрупа ценен опит в Пловдив, където изигра 41 срещи с екипа на "жълто-черните". Сега той отново ще облече червената фланелка, след като клубът официално го приветства с думите:

"Добре дошъл у дома, Андрей! Пожелаваме ти много успехи с любимия екип!"

Любопитен факт е, че Андрей Йорданов е племенник на Евгени Йорданов – един от шампионите на ЦСКА, оставил ярка следа в историята на клуба. С неговото привличане "армейците" демонстрират амбиция да изградят боеспособен състав за предстоящия сезон.

Трансферната активност на ЦСКА не спира дотук. По-рано днес бяха представени още три нови попълнения – крилото Алехандро Пиедраита, полузащитникът Макс Ебонг и атакуващият футболист Лео Перейра. Очаква се до края на деня към отбора да се присъедини и Исак Соле от Славия.