Берое взе точка от Славия

21 Септември, 2025 22:22 463 0

ВАР отмени гол на столичани

Берое взе точка от Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Берое взе точка от Славия в София, след като двата тима завършиха 0:0 в мач от деветия кръг от Първа лига, предава БТА. В 24-ата минута Кристиян Стоянов получи от Иван Минчев и намери в коридор Янис Гермуш, но Артур Мота спаси с крак удара на нападателя на "белите".

В 37-ата минута Факундо Костантини изгуби единоборството срещу Гермуш и футболистът на Славия излезе сам срещу Мота, реализирайки попадение. То беше отменено след намесата на ВАР заради нарушение на нападателя в близост до центъра на терена.

През втората част темпото на игра спадна и головите положения пред двете врати липсваха. Тижан Сона стреля, но Леви Нтумба се справи със ситуацията десет минути след почивката.

Иван Минчев би от далечна дистанция след изтичане на час игра, но това положения и последвалият ъглов удар не създадоха опасности в наказателното поле на старозагорци.

В 75-ата минута Денислав Александров опита пробив, но центрирането му в наказателното поле не достигна до негов съотборник.

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига
Левски - Лудогорец 0:0
Добруджа – Локо (Сф) 2:2
ЦСКА 1948 - Локо (Пд) 4:0
Септември - Ботев (Пд) 1:3
Славия - Берое 0:0

В понеделник:
Арда - Черно море (18,00 часа, Диема спорт)
Ботев Враца - ЦСКА (20,30 часа, Диема спорт)


