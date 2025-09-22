Новини
Спорт »
Баскетбол »
Олимпиакос с Александър Везенков триумфира срещу Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър

22 Септември, 2025 10:41 493 0

Двата тима участваха в приятелски турнир на остров Крит

Олимпиакос с Александър Везенков триумфира срещу Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, надделя над сръбския тим Цървена звезда с 86:83 в оспорван финал на приятелския турнир на остров Крит.

Двубоят противопостави двама български национали – Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които се изправиха един срещу друг в битка за трофея. Срещата премина през множество обрати, като четирите части предложиха истинско зрелище за зрителите – 24:20, 15:24, 29:21 и 18:18.

Александър Везенков отново демонстрира класата си, завършвайки с 16 точки и затвърждавайки ролята си на ключов играч за Олимпиакос. Единствено Еван Фурние успя да го изпревари по резултатност в отбора, реализирайки 17 точки.

От другата страна, Коди Милър-Макинтайър се отчете с 10 точки за Цървена звезда, докато най-резултатен за сръбския състав бе Хасиел Риверо, който добави 16 точки към актива на тима си.

В малкия финал на турнира турският шампион Фенербахче се наложи над Олимпия Милано с 73:69, с което си осигури третото място в надпреварата.


