Олимпиакос с Александър Везенков триумфира срещу Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър

Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, надделя над сръбския тим Цървена звезда с 86:83 в оспорван финал на приятелския турнир на остров Крит.

Двубоят противопостави двама български национали – Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които се изправиха един срещу друг в битка за трофея. Срещата премина през множество обрати, като четирите части предложиха истинско зрелище за зрителите – 24:20, 15:24, 29:21 и 18:18.

Александър Везенков отново демонстрира класата си, завършвайки с 16 точки и затвърждавайки ролята си на ключов играч за Олимпиакос. Единствено Еван Фурние успя да го изпревари по резултатност в отбора, реализирайки 17 точки.

От другата страна, Коди Милър-Макинтайър се отчете с 10 точки за Цървена звезда, докато най-резултатен за сръбския състав бе Хасиел Риверо, който добави 16 точки към актива на тима си.

В малкия финал на турнира турският шампион Фенербахче се наложи над Олимпия Милано с 73:69, с което си осигури третото място в надпреварата.