Скандал в "Овча купел": Високо напрежение и обиди между феновете и Венци Стефанов (ВИДЕО)

Вечерта на стадион "Александър Шаламанов" се превърна в истинска арена на напрежение и бурни емоции, след като Славия и Берое завършиха при нулево равенство. Разочарованието от поредния безличен резултат преля чашата на търпението сред верните фенове на "белите", които не скриха гнева си към ръководството и треньорския щаб.

Малко след последния съдийски сигнал, десетки запалянковци се струпаха около изхода на стадиона, огласявайки пространството с мощни скандирания: "Оставка!", "Мутри вън!" и "Вън!". Атмосферата бързо се нажежи, а охранителите на клуба едва удържаха разярената тълпа, която настояваше за промяна на върха.

В центъра на бурята попадна президентът на Славия Венцеслав Стефанов, който се опита да напусне съоръжението с автомобила си. Феновете обаче препречиха пътя му, което доведе до напрегнат словесен сблъсък. В разгара на спора Стефанов изрази недоволството си от работата на треньора Златомир Загорчич, заявявайки, че "всичко е осигурено, но резултатите липсват".

Ситуацията излезе извън контрол, когато част от привържениците отправиха остри и обидни реплики към президента, дори го нарекоха "Хитлер" и го обвиниха в "бял геноцид". Един от феновете твърди, че е бил хванат за врата от Стефанов, а други настояха, че 30-годишното му управление трябва незабавно да приключи.

След няколко напрегнати минути и намесата на полицията, Венци Стефанов бе изведен от стадиона под бурни освирквания и викове за оставка.