Скандал в "Овча купел": Високо напрежение и обиди между феновете и Венци Стефанов (ВИДЕО)

22 Септември, 2025 14:08 1 184 7

  • стадион александър шаламанов -
  • арена -
  • напрежение-
  • емоции-
  • славия -
  • берое -
  • фенове -
  • ръководството -
  • треньорския щаб-
  • венцеслав стефанов-
  • скандал

Чашата на търпението преля сред верните привърженици

Скандал в "Овча купел": Високо напрежение и обиди между феновете и Венци Стефанов (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вечерта на стадион "Александър Шаламанов" се превърна в истинска арена на напрежение и бурни емоции, след като Славия и Берое завършиха при нулево равенство. Разочарованието от поредния безличен резултат преля чашата на търпението сред верните фенове на "белите", които не скриха гнева си към ръководството и треньорския щаб.

Малко след последния съдийски сигнал, десетки запалянковци се струпаха около изхода на стадиона, огласявайки пространството с мощни скандирания: "Оставка!", "Мутри вън!" и "Вън!". Атмосферата бързо се нажежи, а охранителите на клуба едва удържаха разярената тълпа, която настояваше за промяна на върха.

В центъра на бурята попадна президентът на Славия Венцеслав Стефанов, който се опита да напусне съоръжението с автомобила си. Феновете обаче препречиха пътя му, което доведе до напрегнат словесен сблъсък. В разгара на спора Стефанов изрази недоволството си от работата на треньора Златомир Загорчич, заявявайки, че "всичко е осигурено, но резултатите липсват".

Ситуацията излезе извън контрол, когато част от привържениците отправиха остри и обидни реплики към президента, дори го нарекоха "Хитлер" и го обвиниха в "бял геноцид". Един от феновете твърди, че е бил хванат за врата от Стефанов, а други настояха, че 30-годишното му управление трябва незабавно да приключи.

След няколко напрегнати минути и намесата на полицията, Венци Стефанов бе изведен от стадиона под бурни освирквания и викове за оставка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е га ти

    5 7 Отговор
    Бате Венци отдавна не го бяха ядосвали така.Това младото, много надъхано...ама май ще го возят в някой багажник скоро.

    Коментиран от #5

    14:17 22.09.2025

  • 2 Тотото

    9 0 Отговор
    На бай Венци винаги Берое му е виновен за затубите ме.
    Смешник!

    14:32 22.09.2025

  • 3 Бате Венци

    2 0 Отговор
    Аз като развеябялата фланела, после всички ще викате Ела .

    14:51 22.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Таа путлерска подлога още ли е жива!

    15:08 22.09.2025

  • 5 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е га ти":

    По вероятно е таа л@йняна торба да го натовярят в катафалката!

    15:10 22.09.2025

  • 6 Славистите

    1 0 Отговор
    да вземат да го ошляпат тази тотаджийска и сикаджийска подлога!

    15:33 22.09.2025

  • 7 пурко

    0 0 Отговор
    т.нар. верни привърженици са 10-тина лумпени, които ходят на мач само за да псуват и ругаят.. Чудя им се , като викат оставка на В. Стефанов дали си дават сметка, че ако наистина се махне това отборче загива. Няма друг балък да тръгне да си дава парите за отбор без публика

    15:35 22.09.2025

