Световният отбор триумфира за трети път с титлата от "Лейвър Къп"

Вълнуващ финал на престижния тенис турнир "Лейвър Къп" донесе нова слава на Световния отбор, който за трети път в историята си вдигна трофея, след като надделя над състава на Европа с категоричен резултат 15:9.

В решаващия мач американецът Тейлър Фриц демонстрира хладнокръвие и отлична форма, като се наложи над германския ас Александър Зверев с 6:3, 7:6 (4) след 1 час и 46 минути оспорвана битка на корта.

По-рано испанската звезда и световен номер 1 Карлос Алкарас не остави никакви шансове на аржентинеца Франсиско Серундоло, побеждавайки го убедително с 6:2, 6:1.

Австралийският талант Алекс де Минор също допринесе за успеха на Световния отбор, като преодоля чеха Якуб Меншик в два сета – 6:3, 6:4.

Така, след поредица от силни изяви и безапелационна игра, Световният отбор заслужено се окичи с титлата от "Лейвър Къп" за трети път.