Световният отбор триумфира за трети път с титлата от "Лейвър Къп"

22 Септември, 2025 12:09 330 0

  • лейвър къп-
  • световен отбор-
  • тенис-
  • титла-
  • европа-
  • карлос алкарас-
  • тейлър фриц-
  • александър зверев-
  • алекс де минор-
  • спортни новини

Турнирът за пореден път доказа, че е арена на истински шампиони и незабравими емоции за феновете

Световният отбор триумфира за трети път с титлата от "Лейвър Къп" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ финал на престижния тенис турнир "Лейвър Къп" донесе нова слава на Световния отбор, който за трети път в историята си вдигна трофея, след като надделя над състава на Европа с категоричен резултат 15:9.

В решаващия мач американецът Тейлър Фриц демонстрира хладнокръвие и отлична форма, като се наложи над германския ас Александър Зверев с 6:3, 7:6 (4) след 1 час и 46 минути оспорвана битка на корта.

По-рано испанската звезда и световен номер 1 Карлос Алкарас не остави никакви шансове на аржентинеца Франсиско Серундоло, побеждавайки го убедително с 6:2, 6:1.

Австралийският талант Алекс де Минор също допринесе за успеха на Световния отбор, като преодоля чеха Якуб Меншик в два сета – 6:3, 6:4.

Така, след поредица от силни изяви и безапелационна игра, Световният отбор заслужено се окичи с титлата от "Лейвър Къп" за трети път.


