Българските таекуондисти блестят с три отличия на престижния Polish Open G1 в Полша

Българските таекуондисти отново доказаха класата си, като завоюваха три медала на силния международен турнир Polish Open G1, който се проведе в Полша.

Състезанието, считано за генерална репетиция преди световното първенство в Китай през октомври, събра елита на бойното изкуство от цял свят.

Златният медал в категория до 54 килограма при мъжете стана притежание на Християн Георгиев. Той демонстрира безапелационна форма, като последователно надделя над съперници от Словения, Саудитска Арабия и Израел, и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

В категория до 68 килограма Александър Джорджев се окичи с бронз, след като премина през няколко напрегнати срещи. В решителния двубой за медал той се изправи срещу сънародника си Стефан Стаменов, като след оспорвана битка Джорджев излезе победител. За съжаление, полуфиналният му мач бе прекратен преждевременно поради контузия, но това не помрачи успеха му.

При дамите Александра Георгиева също донесе радост на българската делегация, като спечели бронзов медал в категория до 49 килограма. Тя елиминира представителки на Литва и Андора, а на полуфинала се изправи срещу двукратна шампионка от Гран При сериите на Казахстан. След драматичен сблъсък Георгиева отстъпи с минимална разлика – 1:2 рунда.

Българският национален отбор бе воден от треньорите Фарзад Золхгадри и Пламен Трънски, които не скриха задоволството си от представянето на своите възпитаници.