Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Българските таекуондисти блестят с три отличия на престижния Polish Open G1 в Полша

Българските таекуондисти блестят с три отличия на престижния Polish Open G1 в Полша

22 Септември, 2025 16:34 493 0

  • таекуондо-
  • polish open g1-
  • българия-
  • медали-
  • християн георгиев-
  • александър джорджев-
  • александра георгиева-
  • национален отбор-
  • бойни изкуства-
  • спортни новини

Християн Георгиев се окичи със златото

Българските таекуондисти блестят с три отличия на престижния Polish Open G1 в Полша - 1
Снимка: БФ Таекуондо
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските таекуондисти отново доказаха класата си, като завоюваха три медала на силния международен турнир Polish Open G1, който се проведе в Полша.

Състезанието, считано за генерална репетиция преди световното първенство в Китай през октомври, събра елита на бойното изкуство от цял свят.

Златният медал в категория до 54 килограма при мъжете стана притежание на Християн Георгиев. Той демонстрира безапелационна форма, като последователно надделя над съперници от Словения, Саудитска Арабия и Израел, и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

В категория до 68 килограма Александър Джорджев се окичи с бронз, след като премина през няколко напрегнати срещи. В решителния двубой за медал той се изправи срещу сънародника си Стефан Стаменов, като след оспорвана битка Джорджев излезе победител. За съжаление, полуфиналният му мач бе прекратен преждевременно поради контузия, но това не помрачи успеха му.

При дамите Александра Георгиева също донесе радост на българската делегация, като спечели бронзов медал в категория до 49 килограма. Тя елиминира представителки на Литва и Андора, а на полуфинала се изправи срещу двукратна шампионка от Гран При сериите на Казахстан. След драматичен сблъсък Георгиева отстъпи с минимална разлика – 1:2 рунда.

Българският национален отбор бе воден от треньорите Фарзад Золхгадри и Пламен Трънски, които не скриха задоволството си от представянето на своите възпитаници.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ