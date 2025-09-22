Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова премина първия кръг на квалификациите в Пекин

Виктория Томова премина първия кръг на квалификациите в Пекин

22 Септември, 2025 17:04 375 0

  • българия -
  • виктория томова -
  • турнир-
  • тенис -
  • wta 1000 -
  • пекин

Българката победи американката Уитни Осегуе

Виктория Томова премина първия кръг на квалификациите в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България при жените Виктория Томова се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара.

Томова победи на старта с 6:3, 7:6(2) американката Уитни Осегуе. Срещата продължи два часа и 16 минути. За влизане в основната схема българката ще играе срещу Джанис Тиен (Индонезия), която предната седмица игра финал на WTA 250 турнира в Сау Паоло.


Томова поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет с 6:3. Българката изостана с 3:5 във втората част, но успя да изравни за 5:5. Тиен проби отново и сервира за спечелване на сета при 6:5, но Вики не се предаде и след рибрейк се стигна до тайбрек. В него Томова поведе с 6-2 точки и от първия се мачбол триумфира с победата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ