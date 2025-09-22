Новини
Спорт »
Световен футбол »
Двойна загуба за Барселона: Гави и Фермин Лопес извън строя заради контузии

Двойна загуба за Барселона: Гави и Фермин Лопес извън строя заради контузии

22 Септември, 2025 17:34 576 2

  • барселона-
  • полузащитници -
  • треньорския щаб -
  • каталунският клуб -
  • гави-
  • фермин лопес-
  • футбол

Тези неприятни новини идват в ключов момент

Двойна загуба за Барселона: Гави и Фермин Лопес извън строя заради контузии - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона се изправя пред сериозно предизвикателство, след като стана ясно, че двама ключови полузащитници няма да бъдат на разположение на треньорския щаб в близките седмици. Каталунският клуб официално потвърди, че Гави и Фермин Лопес ще отсъстват от терена за различни периоди поради травми.

Младият талант Гави, който е само на 21 години, ще премине през артроскопска операция на медиалния менискус на дясното си коляно още утре. Медицинските прогнози сочат, че възстановяването му ще отнеме минимум месец и половина, което означава, че той ще пропусне редица важни срещи на "блаугранас".

От друга страна, 22-годишният Фермин Лопес също ще бъде извън игра, след като получи мускулна травма по време на вчерашния сблъсък с Хетафе в Ла Лига. Очаква се Лопес да се възстановява около три седмици, което допълнително усложнява ситуацията в средата на терена за Барса.

Тези неприятни новини идват в ключов момент от сезона, когато каталунците се борят на няколко фронта и всяка липса на основни играчи може да се окаже решаваща.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за фарса е важно

    1 2 Отговор
    съдиите да не се контузят

    17:56 22.09.2025

  • 2 Герги

    1 0 Отговор
    Много травми нещо,физическата подготовка нещо куца...нещо трябва да се промени...така се изгуби Ансу Фати...сега май наред е Гави..

    18:43 22.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ