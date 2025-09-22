Двойна загуба за Барселона: Гави и Фермин Лопес извън строя заради контузии

Барселона се изправя пред сериозно предизвикателство, след като стана ясно, че двама ключови полузащитници няма да бъдат на разположение на треньорския щаб в близките седмици. Каталунският клуб официално потвърди, че Гави и Фермин Лопес ще отсъстват от терена за различни периоди поради травми.

Младият талант Гави, който е само на 21 години, ще премине през артроскопска операция на медиалния менискус на дясното си коляно още утре. Медицинските прогнози сочат, че възстановяването му ще отнеме минимум месец и половина, което означава, че той ще пропусне редица важни срещи на "блаугранас".

От друга страна, 22-годишният Фермин Лопес също ще бъде извън игра, след като получи мускулна травма по време на вчерашния сблъсък с Хетафе в Ла Лига. Очаква се Лопес да се възстановява около три седмици, което допълнително усложнява ситуацията в средата на терена за Барса.

Тези неприятни новини идват в ключов момент от сезона, когато каталунците се борят на няколко фронта и всяка липса на основни играчи може да се окаже решаваща.