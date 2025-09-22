Осъдиха Андреа Аниели и Павел Недвед

Четирима бивши ръководители на Ювентус получиха условни присъди за финансови злоупотреби, извършени по време на управлението им в клуба. Сред тях са бившият президент Андреа Аниели и носителят на „Златната топка“ Павел Недвед (бивш вицепрезидент). Другите двама са Фабио Паратичи (бивш спортен директор) и Чезаре Габасио (бивш главен юридически директор). Всички се признаха за виновни и сключиха споразумение с прокуратурата, пише "Тема Спорт".

Аниели бе осъден на 1 година и 8 месеца, Недвед – на 1 година и 2 месеца, а Паратичи и Габасио – на по 1 година и 6 месеца.

Допълнително, Стефано Черато (бивш главен финансов директор), Марко Ре (финансов директор до юли 2020 г.) и Стефано Бертола (бивш главен оперативен директор) получиха по 1 година затвор, заменена с глоби. За бившия изпълнителен директор Маурицио Аривабене делото бе прекратено. На самия клуб е наложена глоба от 156 750 евро.

Санкциите са наложени заради фалшифициране на финансови отчети и други нередности, които вече костваха на Ювентус отнемането на 15 точки в Серия А през сезон 2022/23. Наложените наказания за замесените лица варират от 6 до 30 месеца.

Процесът е част от разследването „Призма“, а обвиненията включваха манипулация на пазара, неверни корпоративни съобщения, измамни декларации и възпрепятстване на надзорни органи.