Интер с интересна амбиция да събере братята Тюрам на “Джузепе Меаца”

Интер проявява интерес към халфа на Ювентус Кефрен Тюрам и обмисля ход за привличането му през лятото. „Нерадзурите“ търсят подсилване в средата на терена и виждат във френския национал подходяща опция.
Евентуален трансфер би имал и любопитен семеен елемент, тъй като Кефрен може да заиграе рамо до рамо с брат си Маркюс Тюрам на „Сан Сиро“.
Според “La Gazzetta dello Sport”, Интер следи ситуацията около играча с оглед на предстоящия трансферен прозорец, но още не е ясна каква формула за трансфер биха предложили “бианконерите”.
