Успешна квалификация за Владимир Зографски в Лилехамер

22 Ноември, 2025 22:42 853 5

Българинът направи скок от 123 метра

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски преодоля квалификацията за първото състезание от новия сезон в Световната купа по ски скок при мъжете на голямата шанца в Лилехамер, Норвегия, информира БНР.

Българинът направи скок от 123 метра, който му осигури 134.4 точки и деветата позиция.

Резултатът позволи на Зографски да намери без проблем място сред 50-те участници в същинското състезание, което предстои по-късно следобед.

Квалификацията спечели австриецът Щефан Ембахер със скок от 131 метра и 148 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се нареди десети, а квалификацията не успяха да преодолеят германците Пюс Пашке (51-и) и Андреас Велингер (56-и).

В неделя в Лилехамер ще се проведе и вторият старт при мъжете.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 3 Отговор
    пише се Володомир, не Владимир
    пише се Олександър, не Александър

    22:48 22.11.2025

  • 2 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор
    На 9то място в СВЕТА, без да имаме и една ски-шанца...."Българско чудо".

    23:06 22.11.2025

  • 3 Браво на Владо!

    1 0 Отговор
    В домът на НОРВЕЖКИТЕ ПЕДОФИЛИ, където всичко е ужасно и могат да ти сменят по химически път..... спортен и човешки подвиг! Бягай Владо, бягай!😲

    23:15 22.11.2025

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    Пиюс Пашке,а не Пюс!

    06:30 23.11.2025

  • 5 Народно Събрание

    0 0 Отговор
    ПИЮС СЪС ОПАШКЕ.

    06:37 23.11.2025

