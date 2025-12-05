Никола Цолов получи наказание и ще стартира назад в Абу Даби

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов ще трябва да се примири с по-задна стартова позиция в предстоящите надпревари на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби. Младият състезател, който впечатли с деветото си време в квалификациите, бе санкциониран с три места назад на стартовата решетка.

Причината за това решение на стюардите е инцидент по време на квалификационната сесия, когато 18-годишният Цолов неволно препречи пътя на британския пилот Люк Браунинг в девети завой, докато състезателят на „Хайтек“ се опитваше да запише бърза обиколка. Това нарушение на правилата доведе до наказанието, което ще окаже влияние върху представянето на българина през уикенда.

В резултат на санкцията, Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в събота, вместо от втората, която му се полагаше по схемата на обърнатата решетка.

За основната надпревара в неделя, българският пилот ще заеме 12-ото място на старта, вместо деветото, което си заслужи в квалификациите.