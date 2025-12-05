Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов получи наказание и ще стартира назад в Абу Даби

Никола Цолов получи наказание и ще стартира назад в Абу Даби

5 Декември, 2025 17:27 682 4

  • формула 2-
  • никола цолов-
  • стартова позиция-
  • писта-
  • „яс марина“ -
  • абу даби

Българският пилот бе санкциониран с три места

Никола Цолов получи наказание и ще стартира назад в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов ще трябва да се примири с по-задна стартова позиция в предстоящите надпревари на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби. Младият състезател, който впечатли с деветото си време в квалификациите, бе санкциониран с три места назад на стартовата решетка.

Причината за това решение на стюардите е инцидент по време на квалификационната сесия, когато 18-годишният Цолов неволно препречи пътя на британския пилот Люк Браунинг в девети завой, докато състезателят на „Хайтек“ се опитваше да запише бърза обиколка. Това нарушение на правилата доведе до наказанието, което ще окаже влияние върху представянето на българина през уикенда.

В резултат на санкцията, Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в събота, вместо от втората, която му се полагаше по схемата на обърнатата решетка.

За основната надпревара в неделя, българският пилот ще заеме 12-ото място на старта, вместо деветото, което си заслужи в квалификациите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казах ви

    3 2 Отговор
    Този е леке като онзи тъмнозелени от UK...

    17:32 05.12.2025

  • 2 Гого

    5 1 Отговор
    Въпреки наказанието пак може да се качи на подиума утре 🏎️🏁🚥🏆💨

    17:42 05.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Колето с Тротинетката!🌈🛴🤣🥳🖕

    17:44 05.12.2025

  • 4 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 2 Отговор
    Коля е от ония.🌈

    17:45 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ