Григор Димитров и Ейса Гонсалес се наслаждават на луксозна ваканция край бреговете на Италия

Любовта витае във въздуха, а слънцето огрява романтичните мигове на Григор Димитров и неговата половинка – чаровната мексиканска актриса Ейса Гонсалес. Двамата влюбени избраха да се откъснат от забързаното ежедневие и да се потопят в магията на Средиземноморието, като се отдадат на заслужена почивка с яхта около приказните брегове на Капри.

Докато Гришо се възстановява от скорошна травма, а Ейса си дава глътка въздух от натоварения си график в киното, двойката не пропуска възможността да се наслади на красотата на Амалфийското крайбрежие и живописния Соренто.

Пътешествието им преминава през едни от най-желаните туристически дестинации в Италия, където морето и слънцето се сливат в перфектна хармония.

В социалните мрежи Григор Димитров сподели няколко ексклузивни кадъра от ваканцията, които предизвикаха буря от реакции сред феновете. Особено внимание привлече снимка на Ейса по бански, към която тенис звездата закачливо добави коментар: „шефката“.

Мигновено публикацията събра хиляди харесвания и коментари, а последователите на двойката не скриха възхищението си от тяхната идилия.