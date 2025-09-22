Григор Димитров и Ейса Гонсалес се наслаждават на луксозна ваканция край бреговете на Италия

Любовта витае във въздуха, а слънцето огрява романтичните мигове на Григор Димитров и неговата половинка – чаровната мексиканска актриса Ейса Гонсалес. Двамата влюбени избраха да се откъснат от забързаното ежедневие и да се потопят в магията на Средиземноморието, като се отдадат на заслужена почивка с яхта около приказните брегове на Капри.
Докато Гришо се възстановява от скорошна травма, а Ейса си дава глътка въздух от натоварения си график в киното, двойката не пропуска възможността да се наслади на красотата на Амалфийското крайбрежие и живописния Соренто.
Пътешествието им преминава през едни от най-желаните туристически дестинации в Италия, където морето и слънцето се сливат в перфектна хармония.
В социалните мрежи Григор Димитров сподели няколко ексклузивни кадъра от ваканцията, които предизвикаха буря от реакции сред феновете. Особено внимание привлече снимка на Ейса по бански, към която тенис звездата закачливо добави коментар: „шефката“.
Мигновено публикацията събра хиляди харесвания и коментари, а последователите на двойката не скриха възхищението си от тяхната идилия.
1 Боцкай Гришо
23:03 22.09.2025
2 МАЙКО МИЛА
Коментиран от #5, #14
23:04 22.09.2025
3 Перо
Коментиран от #8
23:07 22.09.2025
4 Дупничанин
23:11 22.09.2025
5 Гошо
До коментар #2 от "МАЙКО МИЛА":Големи и виснали срамни устни има, много пу...ко... месце
23:11 22.09.2025
6 Сталин
Коментиран от #11
23:13 22.09.2025
7 Българин
Коментиран от #9
23:17 22.09.2025
8 Програмист
До коментар #3 от "Перо":Каунът има 40 милиона $ в банковата сметка, а ти си беден като мишка 🤣🤣🤣
23:18 22.09.2025
9 Исторически парк
До коментар #7 от "Българин":Га н ю 3 месеца отдавна минаха😉
23:19 22.09.2025
10 Германец
Коментиран от #12
23:20 22.09.2025
11 Гришо
До коментар #6 от "Сталин":Следващата е внучката ти или внука ти
23:24 22.09.2025
12 А ти
До коментар #10 от "Германец":Какво очакваш от копеи ,те за една рубла Г ...с дават за 10 майка си продават
23:26 22.09.2025
13 Сталин
23:27 22.09.2025
14 Да така е
До коментар #2 от "МАЙКО МИЛА":Не всички са по 100 кила като жена ти
23:30 22.09.2025
15 Ддд
23:38 22.09.2025
16 Никой
23:39 22.09.2025