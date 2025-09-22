Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров и Ейса Гонсалес се наслаждават на луксозна ваканция край бреговете на Италия

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се наслаждават на луксозна ваканция край бреговете на Италия

22 Септември, 2025 22:57 1 069 16

  • любовта-
  • мигове -
  • григор димитров -
  • актриса-
  • ейса гонсалес-
  • влюбени -
  • средиземноморието-
  • почивка -
  • яхта -
  • капри

Двамата се радват на всеки миг заедно

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се наслаждават на луксозна ваканция край бреговете на Италия - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любовта витае във въздуха, а слънцето огрява романтичните мигове на Григор Димитров и неговата половинка – чаровната мексиканска актриса Ейса Гонсалес. Двамата влюбени избраха да се откъснат от забързаното ежедневие и да се потопят в магията на Средиземноморието, като се отдадат на заслужена почивка с яхта около приказните брегове на Капри.

Докато Гришо се възстановява от скорошна травма, а Ейса си дава глътка въздух от натоварения си график в киното, двойката не пропуска възможността да се наслади на красотата на Амалфийското крайбрежие и живописния Соренто.

Пътешествието им преминава през едни от най-желаните туристически дестинации в Италия, където морето и слънцето се сливат в перфектна хармония.

В социалните мрежи Григор Димитров сподели няколко ексклузивни кадъра от ваканцията, които предизвикаха буря от реакции сред феновете. Особено внимание привлече снимка на Ейса по бански, към която тенис звездата закачливо добави коментар: „шефката“.

Мигновено публикацията събра хиляди харесвания и коментари, а последователите на двойката не скриха възхищението си от тяхната идилия.



Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боцкай Гришо

    4 8 Отговор
    А копеите да се въргалят в калните окопи

    23:03 22.09.2025

  • 2 МАЙКО МИЛА

    8 4 Отговор
    МНОГО НЕПРИЯТНО ТЯЛО.ИМА НЕЩО ОТБЛЪСКВАЩО.

    Коментиран от #5, #14

    23:04 22.09.2025

  • 3 Перо

    5 4 Отговор
    Тъпият каун, извън всякаква листа, отново се мъчи да прави ПР.

    Коментиран от #8

    23:07 22.09.2025

  • 4 Дупничанин

    4 1 Отговор
    Тоя скоро нема са възстанови, остаре. Мацката бива.

    23:11 22.09.2025

  • 5 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙКО МИЛА":

    Големи и виснали срамни устни има, много пу...ко... месце

    23:11 22.09.2025

  • 6 Сталин

    6 1 Отговор
    Тоя помак колко циганки вече ги смени

    Коментиран от #11

    23:13 22.09.2025

  • 7 Българин

    6 1 Отговор
    Повече от три месеца не им давам на двамата "влюбени".Гриско като стар ерген на 37 се мисли за мачо но старите лачени чанти когато му разберат умственият багаж от горната глава се изсулват като немска пръдня и оставят "мачото" със спомените.

    Коментиран от #9

    23:17 22.09.2025

  • 8 Програмист

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Каунът има 40 милиона $ в банковата сметка, а ти си беден като мишка 🤣🤣🤣

    23:18 22.09.2025

  • 9 Исторически парк

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Га н ю 3 месеца отдавна минаха😉

    23:19 22.09.2025

  • 10 Германец

    6 1 Отговор
    Хахахах кефи ме балгаретата как пак се давят от яд и злоба, щото ги е яд,че Гришо боца яки мадами и е фрашкан с пари, а те са бедняци на сухо 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    23:20 22.09.2025

  • 11 Гришо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Следващата е внучката ти или внука ти

    23:24 22.09.2025

  • 12 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Германец":

    Какво очакваш от копеи ,те за една рубла Г ...с дават за 10 майка си продават

    23:26 22.09.2025

  • 13 Сталин

    0 1 Отговор
    Ох тая ако ми падне как ще я облизвам по избелената точка

    23:27 22.09.2025

  • 14 Да така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙКО МИЛА":

    Не всички са по 100 кила като жена ти

    23:30 22.09.2025

  • 15 Ддд

    1 0 Отговор
    Добре де, в Хасково кога ще я доведе?

    23:38 22.09.2025

  • 16 Никой

    0 0 Отговор
    Жив и здрав - но и ние сме били млади и влюбени и то с доста качествени жени сме минавали - не през Соренто точно.

    23:39 22.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ