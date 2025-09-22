Новини
Българският кечист Русев триумфира отново на ринга на WWE

22 Септември, 2025 22:22 768 4

Българинът се утвърждава като един от най-ярките представители на световната сцена

Българският кечист Русев триумфира отново на ринга на WWE - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската гордост в световния кеч, Мирослав Петров Барняшев, по-известен на феновете като "Русев", продължава да жъне успехи на престижната сцена на WWE. В последния си двубой, състоял се в Спрингфилд, Масачузетс, нашият атлет демонстрира завидна форма и надделя над Круз дел Торо по време на събитието "WWE Main Event".

Срещата между двамата продължи точно 6 минути и 43 секунди, като пловдивчанинът сложи точка на спора с емблематичната си хватка за предаване – "The Accolade". Публиката в залата не остана безразлична към представянето на "Русев", а скандиранията в негова чест огласиха арената, доказвайки, че българинът печели все повече симпатии сред американските фенове на кеча.

Въпреки слуховете, че след завръщането си в WWE Миро не получава достатъчно внимание и това може да го извади от големите събития, последните му изяви категорично опровергават подобни твърдения. Напротив – "Русев" вече е основен претендент за интерконтиненталната титла, която в момента държи Доминик Мистерио, син на легендарния Рей Мистерио. Двамата дори си размениха остри реплики на едно от последните шоута, което допълнително нажежи страстите сред почитателите на спорта.


  • 1 Сталин

    10 1 Отговор
    За 30 години западна демокрация изнасяме само мутри и борци ,нищо друго не остана ,няма вече инженери и учени

    Коментиран от #4

    22:27 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Прав си!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Тук ще останат само полицаи и администрация.

    23:08 22.09.2025

