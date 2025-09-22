Българският кечист Русев триумфира отново на ринга на WWE

Българската гордост в световния кеч, Мирослав Петров Барняшев, по-известен на феновете като "Русев", продължава да жъне успехи на престижната сцена на WWE. В последния си двубой, състоял се в Спрингфилд, Масачузетс, нашият атлет демонстрира завидна форма и надделя над Круз дел Торо по време на събитието "WWE Main Event".

Срещата между двамата продължи точно 6 минути и 43 секунди, като пловдивчанинът сложи точка на спора с емблематичната си хватка за предаване – "The Accolade". Публиката в залата не остана безразлична към представянето на "Русев", а скандиранията в негова чест огласиха арената, доказвайки, че българинът печели все повече симпатии сред американските фенове на кеча.

Въпреки слуховете, че след завръщането си в WWE Миро не получава достатъчно внимание и това може да го извади от големите събития, последните му изяви категорично опровергават подобни твърдения. Напротив – "Русев" вече е основен претендент за интерконтиненталната титла, която в момента държи Доминик Мистерио, син на легендарния Рей Мистерио. Двамата дори си размениха остри реплики на едно от последните шоута, което допълнително нажежи страстите сред почитателите на спорта.