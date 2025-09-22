Черно море удари Арда в Стара Загора

Черно море спечели с 1:0 гостуването на Арда в мач от 9 кръг на efbet Лига. Единственото попадение, в срещата, която се игра в Стара Загора, вкара Николай Златев в 28-ата минута, а 10 минути по-рано домакините останаха с човек по-малко заради червен картон на Давид Акинтола.

В 14-ата минута Арда създаде първата по-добра ситуация. Атанас Кабов отне топката от Давид Телеш и подаде към Антонио Вутов, който стреля към близкия десен ъгъл, но нацели външната страна на мрежата.

В 19-ата минута домакините останаха с човек по-малко. Давид Акинтола получи жълт картон за нарушение срещу Жоао Педро, но след преглед с ВАР съдията Васил Минев промени решението си и изгони футболиста на Арда.

Черно море поведе в 28-ата минута. Селсо Сидни намери Николай Златев, който излезе сам срещу Анатолий Господинов и реализира за 0:1.

В 33-ата минута варненци можеха да удвоят преднината си. Асен Чандъров бе изведен очи в очи с вратаря, но ударът му бе спасен от Господинов.

Арда отговори в 39-ата минута. Бирсент Карагарен засече с глава, Пламен Илиев спаси, а добавката на Феликс Ебоа Ебоа срещна напречната греда. Малко преди почивката Кабов получи добра възможност да изравни, но стреля встрани.

В началото на второто полувреме Арда бе по-активен. В 62-рата минута Лъчезар Котев засече центриране от корнер, но прати топката покрай вратата.

В 65-ата минута Ивелин Попов направи своя официален дебют за Арда, заменяйки Карагарен.

В 74-ата минута Георги Лазаров стреля силно от границата на наказателното поле, но Господинов спаси. Две минути по-късно Златев пропусна добра възможност, след като не успя да засече центриране на Селсо Сидни.

Черно море можеше да удвои аванса си, след като Селсо Сидни изведе Георги Лазаров. Младежкият национал стреля, Анатолий Господинов спаси, топката тръгна към вратата, но Джелал Хюсеинов изчисти от голлинията.

АРДА - ЧЕРНО МОРЕ 0:1

0:1 Николай Златев 28'

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К) - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев - 99. Бирсент Карагарен (65' - 70. Ивелин Попов), 39. Антонио Вутов (32' - 20. Серкан Юсеин), 8. Атанас Кабов (65' - 11. Андре Шиняшики) - 10. Светослав Ковачев (81' - 45. Иснаба Мане)

Старши треньор: Александър Тунчев

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев - 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов - 24. Давид Телеш (60' - 19. Георги Лазаров), 71. Васил Панайотов (К) - 11. Жоао Педро (60' - 20. Филипе Кардосо), 10. Асен Чандъров, 39. Николай Златев (79' - 17. Мартин Милушев) - 77. Селсо Сидни (90' - 9. Густаво Франса)

Старши треньор: Илиан Илиев