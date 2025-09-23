Усман Дембеле триумфира със „Златната топка“

Усман Дембеле от Пари Сен Жермен грабна „Златната топка“ – най-голямото индивидуално отличие във футбола. Националът на Франция изпревари младия талант на Барселона Ламин Ямал, който остана втори, докато съотборникът му във френския шампион Витиня зае третата позиция.

Изминалият сезон бе истински златен за Дембеле – той добави в колекцията си титлата от Шампионската лига, златните медали от Лига 1, Купата и Суперкупата на Франция, както и Суперкупата на Европа.

Призьорите бяха избрани чрез вот на 100 спортни журналисти – по един представител от всяка от първите 100 държави в световната ранглиста на ФИФА.

Ламин Ямал все пак получи признание, като бе отличен с наградата за най-добър млад играч. В треньорските категории първенци станаха Луис Енрике (ПСЖ) при мъжете и Сарина Уигман, селекционер на Англия, при жените.

Топ 10 за "Златна топка 2025":

1. Усман Дембеле

2. Ламин Ямал

3. Витиня

4. Мохамед Салах

5. Рафиня

6. Ашраф Хакими

7. Килиан Мбапе

8. Коул Палмър

9. Джанлуиджи Донарума

10. Нуно Мендеш