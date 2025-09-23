Лионел Меси с топли думи към Усман Дембеле след триумфа със „Златната топка“

Вълнуващи емоции и заслужени аплодисменти съпътстваха новия носител на престижната „Златна топка“ – Усман Дембеле. Френският национал, който надделя в оспорвана битка с Ламин Ямал, получи вълна от поздравления от свои бивши и настоящи съотборници, но едно послание изпъкна над всички – това на футболната легенда Лионел Меси.

В специален коментар в Instagram аржентинската суперзвезда не скри радостта си от успеха на Дембеле: „Голям си, Ус! Поздравления! Много съм щастлив за теб. Заслужаваш го!“, написа Меси, с което доказа, че истинското приятелство и уважение не познават граници.

По време на церемонията по връчването на наградата, Дембеле не пропусна да изрази благодарността си към Барселона – клуба, в който не успя да се наложи напълно, но където черпи безценен опит. Той специално подчерта, че е научил много от Меси по време на съвместния им престой на „Камп Ноу“, което е оставило траен отпечатък в развитието му като футболист.