Съдийската комисия към БФС спря правата на рефер

23 Септември, 2025 11:23 1 039 2

Стилян Колев няма да ръководи мачове за неопределен срок

Съдийската комисия към БФС спря правата на рефер - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) взе решение да отнеме съдийските права на Стилян Стоянов Колев за неопределен срок. Причината за тази мярка е незадоволителното му представяне по време на срещата от IX кръг на Втора лига между Дунав Русе и Черноморец 1919 Бургас.

След внимателен анализ на действията на главния арбитър по време на двубоя, комисията е преценила, че допуснатите грешки са повлияли негативно на хода на мача. Това е довело до решението Колев да бъде временно отстранен от съдийските си задължения, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.

Футболната общественост следи с интерес развитието на ситуацията, тъй като подобни решения са рядкост и обикновено се взимат само при сериозни нарушения на съдийските стандарти.

От БФС подчертават, че целта е да се гарантира честната игра и високото качество на съдийството във всички нива на българския футбол.


  • 1 Син Хун

    1 0 Отговор
    А Гедженов неграмотника кога?

    12:08 23.09.2025

  • 2 Даниел

    0 0 Отговор
    Какво значи незадоволително?
    Защо не се публикуват мотивите за решението??
    Задоволително ли е представянето на рефер не показал няколко нарисувани картона включително и директен червен??
    А какво е мнението на комисията относно отсъждания с различен критерии???

    12:28 23.09.2025

