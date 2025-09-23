БФС с Изпълком в сряда

Утре, 24 септември, в 11:00 часа, в модерната efbet Национална футболна база ще се съберат членовете на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз.

Срещата се очаква с повишен интерес, тъй като на дневен ред са редица значими въпроси, касаещи бъдещето на българския футбол, включително и това кой ще е новият селекционар на националния ни тим.

Веднага след приключването на заседанието, ръководството на БФС ще даде официална пресконференция. На нея ще бъдат оповестени всички взети решения и обсъдени теми, които вълнуват футболната общественост у нас.