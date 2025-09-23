Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС с Изпълком в сряда

БФС с Изпълком в сряда

23 Септември, 2025 11:43 481 1

  • национална футболна база -
  • изпълнителния комитет-
  • българския футболен съюз-
  • бг футбол-
  • селекционер-
  • бфс-
  • изпълком

Очаква се на него да бъде решено кой ще поеме поста на национален селекционер

БФС с Изпълком в сряда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Утре, 24 септември, в 11:00 часа, в модерната efbet Национална футболна база ще се съберат членовете на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз.

Срещата се очаква с повишен интерес, тъй като на дневен ред са редица значими въпроси, касаещи бъдещето на българския футбол, включително и това кой ще е новият селекционар на националния ни тим.

Веднага след приключването на заседанието, ръководството на БФС ще даде официална пресконференция. На нея ще бъдат оповестени всички взети решения и обсъдени теми, които вълнуват футболната общественост у нас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наздраве

    0 0 Отговор
    ... а веднага след срещата и пресконференцията, ще има традиционния за БФС банкет с много алкохол и стриптизьорки,.

    13:00 23.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ