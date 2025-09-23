Ламин Ямал впечатли с луксозен часовник на червения килим

Звездата на Барселона Ламин Ямал направи впечатляваща поява на червения килим преди старта на церемонията по връчването на „Златната топка“ в понеделник вечер.
Талантът на каталунците се появи в стилен костюм, но онова, което привлече вниманието към него, бе скъпият часовник, който беше избрал.
Той се появи в Париж с бижу на стойност 140 хиляди долара - Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R.
Изработен от 18-каратово розово злато с елегантен дизайн на верижката, това съвременно творение съчетава изискана естетика с вечна часовникарска традиция.
Само на 18 години Ламин Ямал вече пише история на и извън терена, а изборът му на часовник е считан за емблематичен от познавачите.
Футболистът на Барселона не се появява за първи път на събитие с изискано бижу. В колекцията му има още няколко часовника на стойност между 20 хиляди долара и 100 хиляди долара.
Ламин Ямал беше придружен от семейството си на церемонията.
Златната топка беше връчена на футболиста на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
17:06 23.09.2025
2 Рускиня
Какво ни засяга Манол и двайсет два сахата да има пак ще си остане с мечтата да е бял ариец, за сега само перхидрола му помага!
Коментиран от #3
17:10 23.09.2025
3 Бая неща има да
До коментар #2 от "Рускиня":Извъртиш, за да стигнеш...Ламал.
17:34 23.09.2025