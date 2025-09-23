Ламин Ямал впечатли с луксозен часовник на червения килим

Звездата на Барселона Ламин Ямал направи впечатляваща поява на червения килим преди старта на церемонията по връчването на „Златната топка“ в понеделник вечер.

Талантът на каталунците се появи в стилен костюм, но онова, което привлече вниманието към него, бе скъпият часовник, който беше избрал.

Той се появи в Париж с бижу на стойност 140 хиляди долара - Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R.

Изработен от 18-каратово розово злато с елегантен дизайн на верижката, това съвременно творение съчетава изискана естетика с вечна часовникарска традиция.

Само на 18 години Ламин Ямал вече пише история на и извън терена, а изборът му на часовник е считан за емблематичен от познавачите.

Футболистът на Барселона не се появява за първи път на събитие с изискано бижу. В колекцията му има още няколко часовника на стойност между 20 хиляди долара и 100 хиляди долара.

Ламин Ямал беше придружен от семейството си на церемонията.

Златната топка беше връчена на футболиста на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.