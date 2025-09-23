Новини
Ламин Ямал впечатли с луксозен часовник на червения килим

23 Септември, 2025 17:00 1 010 3

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • часовник-
  • златната топка

Той се появи в Париж с бижу на стойност 140 хиляди долара - Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R

Ламин Ямал впечатли с луксозен часовник на червения килим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Ламин Ямал направи впечатляваща поява на червения килим преди старта на церемонията по връчването на „Златната топка“ в понеделник вечер.

Талантът на каталунците се появи в стилен костюм, но онова, което привлече вниманието към него, бе скъпият часовник, който беше избрал.

Той се появи в Париж с бижу на стойност 140 хиляди долара - Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R.

Изработен от 18-каратово розово злато с елегантен дизайн на верижката, това съвременно творение съчетава изискана естетика с вечна часовникарска традиция.

Само на 18 години Ламин Ямал вече пише история на и извън терена, а изборът му на часовник е считан за емблематичен от познавачите.

Футболистът на Барселона не се появява за първи път на събитие с изискано бижу. В колекцията му има още няколко часовника на стойност между 20 хиляди долара и 100 хиляди долара.

Ламин Ямал беше придружен от семейството си на церемонията.

Златната топка беше връчена на футболиста на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    4 5 Отговор
    Той може да си го позволи за разлика от мене, Каунья

    17:06 23.09.2025

  • 2 Рускиня

    3 1 Отговор
    Изрусения Манол и автора не знаят, в България всички и имаме часовници и купени с труд, а не с нищо правещ!
    Какво ни засяга Манол и двайсет два сахата да има пак ще си остане с мечтата да е бял ариец, за сега само перхидрола му помага!

    Коментиран от #3

    17:10 23.09.2025

  • 3 Бая неща има да

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Рускиня":

    Извъртиш, за да стигнеш...Ламал.

    17:34 23.09.2025

