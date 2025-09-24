Реал Мадрид се позабавлява за шеста поредна победа

Лидерът в Ла Лига Реал Мадрид продължава без грешка и записа шеста поредна победа в елита, след като победи с убедителното 4:1 като гост на новака Леванте в мач от 6-тия кръг. Винисиус Жуниор откри за "лос бланкос" в 28-ата минута, а новото попълнение Франко Мастантуоно удвои в 38-ата с първия си гол за клуба. Леванте обаче успя да върне едно попадение в 54-ата минута чрез Карл Ета Ейонг. След това обаче два бързи гола на Килиан Мбапе (64'-дузпа, 66') решиха всичко в полза на Реал. Тимът на Чаби Алонсо изигра много силен мач и с леки изключения в началните минути на двете полувремена, имаше пълен контрол в мача и можеше да вкара още. По този начин "кралете" загряха по чудесен начин за предстоящото гостуване през уикенда в мадридското дерби на неубедителния дотук Атлетико.

Така Реал е с перфектен актив от 18 точки дотук и уверено остава на върха - с пет точки и мач повече пред големия съперник Барселона. Любопитна статистика е и фактът, че едва за шести път в историята Кралския клуб започва с шест поредни победи. Чаби Алонсо пък се превърна в едва вторият треньор след Вандерлей Люксембурго, който печели първите си шест мача в първенството в дебютния си сезон.

Мачът започна с изненадващи силни минути за домакините. Още в 3-ата минута Иван Ромеро пропусна отличен шанс, а в 13-ата централният бранител Адриан Де Ла Фуенте също не успя да намери целта от чиста позиция. Постепенно Реал пое инициативата и в 21-вата минута можеше да открие – удар на Винисиус бе избит от Райън, а Мастантуоно нацели напречната греда.

Натискът на гостите даде резултат. В 28-ата минута Винисиус реализира с прецизен удар с външен фалц за 0:1. Малко по-късно бразилецът асистира на новото попълнение Мастантуоно, който с мощен изстрел вкара първия си гол за клуба – 0:2. Винисиус можеше да реши всичко преди почивката, но пропусна сам срещу Райън.

След паузата Леванте върна едно попадение чрез Карл Ета Ейонг, който бе най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле – 1:2. Реал обаче бързо възстанови контрола. В 64-ата минута Килиан Мбапе си изработи дузпа и хладнокръвно реализира с „Паненка“ за 1:3. Само две минути по-късно французинът оформи и крайния резултат 1:4, след като финтира вратаря и вкара в празната врата.

До края Чаби Алонсо използва възможността да даде минути на Джуд Белингам и Орелиан Чуамени, докато за домакините се появиха ветераните Хосе Луис Моралес и бившият играч на ЦСКА Годуин Коялипу.