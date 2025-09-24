Милан с класически старт за Купата на Италия

Милан се класира за осминафиналите в Купата на Италия, след като постигна убедителна победа с 3:0 над Лече на „Сан Сиро“. В следващата фаза „росонерите“, които загубиха миналогодишния финал от Болоня, ще се изправят срещу Лацио, а гостите инкасираха трите попадения, след като останаха с човек по-малко още в началото.

Срещата започна с натиск на домакините, които можеха да открият още във втората минута чрез Рубен Лофтъс-Чийк, но неговият удар бе блокиран. Малко след това вратарят на Лече спаси изстрел на Адриен Рабио, а Кристофър Нкунку удари гредата.

В 18-ата минута защитникът Джамил Зиберт получи директен червен картон и остави тима си в намален състав.

Две минути по-късно Милан се възползва – Давиде Бартезаги асистира на Сантиаго Хименес, който откри резултата за 1:0.

„Росонерите“ продължиха да доминират. Адриен Рабио нацели напречната греда в 30-ата минута, а малко по-късно Лофтъс-Чийк и Страхиня Павлович също имаха добри възможности.

В началото на второто полувреме Милан удвои преднината си – Алексис Салемакерс центрира от корнер, топката стигна до Нкунку и французинът я прати в мрежата за 2:0 в 51-ата минута.

До края домакините не спряха да атакуват. След пропуски на Рабио и Лофтъс-Чийк, в 65-ата минута Кристиан Пулишич оформи класиката, засичайки центриране на Юсуф Фофана за 3:0.

Малко по-късно американецът можеше да се разпише отново, но този път уцели гредата.