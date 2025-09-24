Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан с класически старт за Купата на Италия

Милан с класически старт за Купата на Италия

24 Септември, 2025 06:45 515 0

  • милан-
  • футбол-
  • лече-
  • купата на италия

"Росонерите" биха Лече с 3:0 на "Сан Сиро"

Милан с класически старт за Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Милан се класира за осминафиналите в Купата на Италия, след като постигна убедителна победа с 3:0 над Лече на „Сан Сиро“. В следващата фаза „росонерите“, които загубиха миналогодишния финал от Болоня, ще се изправят срещу Лацио, а гостите инкасираха трите попадения, след като останаха с човек по-малко още в началото.

Срещата започна с натиск на домакините, които можеха да открият още във втората минута чрез Рубен Лофтъс-Чийк, но неговият удар бе блокиран. Малко след това вратарят на Лече спаси изстрел на Адриен Рабио, а Кристофър Нкунку удари гредата.

В 18-ата минута защитникът Джамил Зиберт получи директен червен картон и остави тима си в намален състав.

Две минути по-късно Милан се възползва – Давиде Бартезаги асистира на Сантиаго Хименес, който откри резултата за 1:0.

Милан с класически старт за Купата на Италия

„Росонерите“ продължиха да доминират. Адриен Рабио нацели напречната греда в 30-ата минута, а малко по-късно Лофтъс-Чийк и Страхиня Павлович също имаха добри възможности.

В началото на второто полувреме Милан удвои преднината си – Алексис Салемакерс центрира от корнер, топката стигна до Нкунку и французинът я прати в мрежата за 2:0 в 51-ата минута.

Милан с класически старт за Купата на Италия

До края домакините не спряха да атакуват. След пропуски на Рабио и Лофтъс-Чийк, в 65-ата минута Кристиан Пулишич оформи класиката, засичайки центриране на Юсуф Фофана за 3:0.

Малко по-късно американецът можеше да се разпише отново, но този път уцели гредата.

Милан с класически старт за Купата на Италия


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ