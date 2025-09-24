Новини
Трудна победа за Ливърпул, Исак с първи гол за "червените"

24 Септември, 2025 06:30 727 2

Трудна победа за Ливърпул, Исак с първи гол за "червените" - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Английският първенец Ливърпул записа поредна трудна победа от началото на сезона, но преодоля втородивизионния Саутхемптън с 2:1 на своя „Анфийлд“ в среща от третия кръг на турнира „Карабао Къп“.

Рекордната покупка на „червените“ Александър Исак откри резултата с дебютното си попадение за клуба в 43-ата минута, но Шей Чарлс изравни за „светците“ в 76-ата. Все пак Юго Екитике, който влезе на почивката именно на мястото на Исак, отбеляза победното попадение в 85-ата минута. Той обаче беше изгонен веднага след това, защото си съблече фланелката, а по-рано вече беше получил официално предупреждение.

Интересното бе, че гостите отправиха повече изстрели (13:10), а също така удариха греда и пропуснаха златна възможност да отбележат секунди преди първия гол за шамипоните. Мърсисайдци отново не впечатлиха с играта си и пак се наложи да разчитат на късен гол, макар този път да имаше известно оправдание. Арне Слот извърши цели 11 промени спрямо дербито с Евертън (2:1), като в стартовия състав дебют направиха вратаря Гиорги Мамардашвили и Джовани Леони. Силно впечатление остави Федерико Киеза, който допринесе с две асистенции и бе сред най-добрите на терена.

За Ливърпул предстои гостуване на Кристъл Палас в събота (27 септември) от 17:00 часа в мач от Висшата лига, докато Саутхемптън ще насочи усилията си към Чемпиъшнип, където в същия ден приема Мидълзбро.


  • 1 Ицо

    0 0 Отговор
    Те напоследък всичките им победи са трудни!

    07:42 24.09.2025

  • 2 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    червен картон изпросен с изключително тъпа постъпка, тоя ли ще е бъдещето на Ливерпул, останалите резерви нищо не доказаха, средняци ...........

    08:31 24.09.2025

