Винисиус: Лука Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни

Винисиус: Лука Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни

24 Септември, 2025 14:01 701 0

Ако играем така, винаги ще печелим

Винисиус: Лука Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор откри резултата със зашеметяващо попадение при победата на Реал Мадрид с 4:1 като гост на Леванте. Пред официалния тв канал на клуба бразилецът разкри, че Лука Модрич, който сега е в Милан, го е научил да стреля по такъв начин - с външната част на ходилото.

„Модрич ме научи на този тип удари. Много ни липсва. Справихме се отлично от самото начало в пресирането и владеенето на топката. Ако играем така, винаги ще печелим.

Надявам се, че ще мога да продължа да вкарвам голове по този начин. Това е един от най-красивите, които съм отбелязвал. Хубав гол и съм доволен от него", заяви Вини Жуниор.

Бразилецът коментира предстоящото дерби с Атлетико Мадрид и силния старт на сезона. Реал Мадрид записа 7 победи в първите си седем мача - шест в първенството и един в Шампионската лига.

"Очакваме с нетърпение дербито. Сега е време да си починем и да се насладим на победата и се надяваме, че ще можем да спечелим в събота.

Защитата, единството и отборната работа са в основата на добрия старт. Ако продължим така, можем да постигнем много този сезон“, заключи Винисиус.


