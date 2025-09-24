ЦСКА усилено търси треньор: Любо Пенев отново излиза на сцената

Макар и Валентин Илиев да води временно ЦСКА, ръководството на „армейците" търси спешно нов треньор. Приоритет е чужденец, а фаворит е Дан Петреску, който обаче има здравословни проблеми. Ако в скоро време не се намери класен чужд треньор, е много възможно отборът да бъде поверен на Любослав Пенев, пише "Мач Телеграф".

Ел Голеадор беше изключен като опция в последните седмици, но сега нещата са се променили.

По принцип ръководството се бе спряло на Христо Янев, ако не се намери чужденец, но той влиза в калъпа на Александър Томаш - добър специалист, който обаче не работи с твърда ръка. Нещо, което важи с пълна сила за Любо Пенев.

Иначе самият Христо Янев сподели, че е готов за работа в клуба след равенството на неговия Ботев Вр с „червените" - 1:1. Той е водил вече два пъти „армейците" - 2015-2016 и пролетта на 2018 година.

„Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача, разказах същността на работата си. В момента сме част от Ботев Враца. Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът. Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен и ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще", заяви Янев.