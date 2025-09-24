Новини
ЦСКА усилено търси треньор: Любо Пенев отново излиза на сцената

24 Септември, 2025 12:31 740 6

Ел Голеадор беше изключен като опция в последните седмици, но сега нещата са се променили

ЦСКА усилено търси треньор: Любо Пенев отново излиза на сцената - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макар и Валентин Илиев да води временно ЦСКА, ръководството на „армейците" търси спешно нов треньор. Приоритет е чужденец, а фаворит е Дан Петреску, който обаче има здравословни проблеми. Ако в скоро време не се намери класен чужд треньор, е много възможно отборът да бъде поверен на Любослав Пенев, пише "Мач Телеграф".

Ел Голеадор беше изключен като опция в последните седмици, но сега нещата са се променили.

По принцип ръководството се бе спряло на Христо Янев, ако не се намери чужденец, но той влиза в калъпа на Александър Томаш - добър специалист, който обаче не работи с твърда ръка. Нещо, което важи с пълна сила за Любо Пенев.

Иначе самият Христо Янев сподели, че е готов за работа в клуба след равенството на неговия Ботев Вр с „червените" - 1:1. Той е водил вече два пъти „армейците" - 2015-2016 и пролетта на 2018 година.

„Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача, разказах същността на работата си. В момента сме част от Ботев Враца. Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът. Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен и ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще", заяви Янев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пакк

    4 1 Отговор
    Ще претопляме супата,а сесекарите ще я д....ат

    12:41 24.09.2025

  • 2 Специалиста

    6 3 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност., КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре).

    12:53 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Дан Петреску си е направил пластична операция. Заприличал е на Христо Янев

    13:09 24.09.2025

  • 5 Лост

    1 0 Отговор
    Ковачев още спиш.

    13:13 24.09.2025

  • 6 КоНе

    1 0 Отговор
    Т.елетат.а да не коментират!

    14:03 24.09.2025

