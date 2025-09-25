Всички резултати и голмайстори в мачовте от Лига Европа

Стартира основната фаза на Лига Европа. Както миналата седмица бе посветена изцяло на Шампионската лига и имаше мачове от турнира във вторник, сряда и четвъртък, така ще се случи и тази седмица с втория по сила европейски клубен турнир.

Още в ранните мачове, които започват в 19:45, имаш българско участие. ПАОК и Макаби Тел Авив завършиха наравно, след като възстановеният от контузия Кирил Десподов се появи като резерва през втората част. В другия ранен двубой Мидтиланд надви един от бившите тимове на българина - Щурм Грац.

За България от най-голямо значение бе гостуването на Лудогорец на шведския шампион Малмьо ФФ. "Орлите" впечатлиха с чудесна игра и напълно заслужена надвиха шведския си опонент. Най-голям интерес от останалите мачове предизвика гостуването на Рома на Ница, като италианският тим стигна до труден успех. Бетис и Нотингам Форест направиха зрелищно равенство 2:2.

Всички резултати и голмайстори:

Мидтиланд - Щурм Грац 2:0

1:0 Франкулино 7`, 2:0 Усман Диао 89`

ПАОК - Макаби Тел Авив 0:0

Бетис - Нотингам 2:2

1:0 Седрик Бакамбу 15`, 1:1 Игор Жезус 18`, 1:2 Игор Жезус 23`, 2:2 Антони 85`

Брага - Фейенорд 1:0

1:0 Франсиско Наваро 79`

Динамо Загреб - Фенербахче 3:1

1:0 Дион Бельо 23`, 1:1 Себастиан Шимански 25`, 2:1 Дион Бельо 51`, 3:1 Монсеф Бакрар 90+5`

Малмьо - ЛУДОГОРЕЦ 1:2

0:1 Петър Станич (д) 8`, 0:2 Ерик Биле 24`, 1:2 Лас Йонсен 78`

Ница - Рома 1:2

0:1 Еван Н`Дика 52`, 0:2 Джанлука Манчини 55`, 1:2 Терем Мофи (д) 77`

Фрайбург - Базел 2:1

1:0 Патрик Остерхаге 31`, 2:0 Максимилиан Егещайн 57`, 2:1 Филип Отеле 84`

Цървена звезда - Селтик 1:1

0:1 Келеши Ихеначо 55`, 1:1 Марко Арнаутович 65`