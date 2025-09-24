Новини
Тодор Янчев застава начело на младежкия национален отбор по футбол

24 Септември, 2025 15:17 389 0

Договорът му е до юни 2026-а година

Снимка: БГНЕС
Тодор Янчев официално пое поста на селекционер на младежкия национален отбор до 21 години. Решението бе оповестено днес по време на специална пресконференция, организирана от Българския футболен съюз в столичния комплекс „Бояна“.

Янчев, който е добре познато име в родните футболни среди, ще ръководи „лъвчетата“ поне до юни следващата година. След изтичането на този период, ръководството на БФС ще направи анализ на представянето му и ще реши дали да му предложи дългосрочен договор.

„Тодор Янчев ще работи рамо до рамо с Александър Димитров, за да осигурят плавен преход и по-лесна адаптация на младите футболисти към изискванията на националния отбор“, подчерта президентът на БФС Георги Иванов.


