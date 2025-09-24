Тодор Янчев застава начело на младежкия национален отбор по футбол

Тодор Янчев официално пое поста на селекционер на младежкия национален отбор до 21 години. Решението бе оповестено днес по време на специална пресконференция, организирана от Българския футболен съюз в столичния комплекс „Бояна“.

Янчев, който е добре познато име в родните футболни среди, ще ръководи „лъвчетата“ поне до юни следващата година. След изтичането на този период, ръководството на БФС ще направи анализ на представянето му и ще реши дали да му предложи дългосрочен договор.

„Тодор Янчев ще работи рамо до рамо с Александър Димитров, за да осигурят плавен преход и по-лесна адаптация на младите футболисти към изискванията на националния отбор“, подчерта президентът на БФС Георги Иванов.