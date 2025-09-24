Франсис Тиафо отпадна драматично от турнира в Токио след обрат

Американският тенисист Франсис Тиафо преживя разочароващо поражение и напусна надпреварата от сериите ATP 500 в японската столица. В оспорван двубой, осмият поставен в схемата Тиафо отстъпи на унгареца Мартон Фучович, който демонстрира завидна воля и обърна мача в своя полза – 3:6, 6:1, 7:5.

Въпреки че Тиафо впечатли с 10 аса и мощни удари, неговият първи сервис не бе на обичайното ниво – едва 53% успеваемост, което се оказа решаващо в ключовите моменти.

Преминалалият през квалификациите Фучович показа хладнокръвие и заслужено си осигури място във втория кръг. Следващото препятствие пред унгареца ще бъде победителят от сблъсъка между американеца Брандън Накашима и австралиеца Джордан Томпсън.