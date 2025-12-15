Григор Димитров с нов треньор

Българският тенисист Григор Димитров официално стартира сътрудничество с нов наставник – белгиеца Ксавие Малис. Новината бе потвърдена от екипа на първата ни ракета пред Tenniskafe и предизвика вълнение сред феновете на спорта у нас. В момента Димитров и Малис вече работят рамо до рамо по време на интензивната подготовка за предстоящия сезон, която се провежда в слънчевия Дубай.
45-годишният Малис, който някога достигна до 19-ото място в световната ранглиста, прекрати активната си състезателна кариера през 2020 година и оттогава се изявява като треньор с впечатляващи успехи. Сред най-значимите му постижения като наставник се откроява работата с Алексей Попирин, когото изведе до титлата на Мастърса в Синсинати през 2024 г. и до дебют в топ 25 на ATP. Този успех донесе на Малис и престижна номинация за „Треньор на годината“.
След раздялата с Попирин през март, белгиецът за кратко сътрудничи с Талон Грикспор и Бу Юнчаокете, а в миналото е бил част и от екипите на Рубен Бемелманс и Лойд Харис.
Любопитен факт е, че Григор и Малис се познават отлично още от времето, когато и двамата бяха активни състезатели. Между 2012 и 2013 година те се изправиха един срещу друг три пъти, като българинът излезе победител в две от срещите.
Промяната в треньорския щаб на Димитров стана наложителна, след като досегашният му наставник Дани Валверду напусна, за да поеме работата с Джак Дрейпър. Въпреки това, останалата част от екипа на Гришо остава непроменена – физиотерапевтът Марк Бендър и кондиционният треньор Ютака Накамура продължават да бъдат до него, както и на последния Мастърс в Париж.
Първото голямо изпитание за новия тандем ще бъде турнирът ATP 250 в Бризбън, където Димитров вече е двукратен шампион.
