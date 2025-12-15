Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров с нов треньор

Григор Димитров с нов треньор

15 Декември, 2025 07:11 809 4

  • тенисист-
  • григор димитров-
  • сътрудничество-
  • ксавие малис-
  • треньор-
  • тенис

Белгиецът Ксавие Малис е новият наставник на българина

Григор Димитров с нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Григор Димитров официално стартира сътрудничество с нов наставник – белгиеца Ксавие Малис. Новината бе потвърдена от екипа на първата ни ракета пред Tenniskafe и предизвика вълнение сред феновете на спорта у нас. В момента Димитров и Малис вече работят рамо до рамо по време на интензивната подготовка за предстоящия сезон, която се провежда в слънчевия Дубай.

45-годишният Малис, който някога достигна до 19-ото място в световната ранглиста, прекрати активната си състезателна кариера през 2020 година и оттогава се изявява като треньор с впечатляващи успехи. Сред най-значимите му постижения като наставник се откроява работата с Алексей Попирин, когото изведе до титлата на Мастърса в Синсинати през 2024 г. и до дебют в топ 25 на ATP. Този успех донесе на Малис и престижна номинация за „Треньор на годината“.

След раздялата с Попирин през март, белгиецът за кратко сътрудничи с Талон Грикспор и Бу Юнчаокете, а в миналото е бил част и от екипите на Рубен Бемелманс и Лойд Харис.

Любопитен факт е, че Григор и Малис се познават отлично още от времето, когато и двамата бяха активни състезатели. Между 2012 и 2013 година те се изправиха един срещу друг три пъти, като българинът излезе победител в две от срещите.

Промяната в треньорския щаб на Димитров стана наложителна, след като досегашният му наставник Дани Валверду напусна, за да поеме работата с Джак Дрейпър. Въпреки това, останалата част от екипа на Гришо остава непроменена – физиотерапевтът Марк Бендър и кондиционният треньор Ютака Накамура продължават да бъдат до него, както и на последния Мастърс в Париж.

Първото голямо изпитание за новия тандем ще бъде турнирът ATP 250 в Бризбън, където Димитров вече е двукратен шампион.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    4 0 Отговор
    Кой не му беше тренер на тоя неудачник и все същата песен.

    07:40 15.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Тоз за кви нови тренери говори като е време да попълва уп1 и уп2 ?

    08:01 15.12.2025

  • 4 Кобрата..

    1 0 Отговор
    Нищо, продължаваме напред..!

    08:11 15.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ