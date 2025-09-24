Тежък удар за Ливърпул: Джовани Леони с тежка травма още в първия си мач

Ливърпул преживя истински шок по време на двубоя си със Саутхемптън за Карабао Къп, след като новото попълнение Джовани Леони получи сериозна контузия още при дебюта си. Италианският бранител напусна терена през второто полувреме с видими болки.

Медицинските прегледи разкриха най-лошото – скъсани предни кръстни връзки. Това означава, че Леони ще отсъства от игра в продължение на няколко месеца, а завръщането му преди края на сезона остава под въпрос.

Въпреки краткото си време на терена, 21-годишният защитник демонстрира стабилност и увереност в защитата на „червените“, но съдбата му поднесе горчиво изпитание още в първия му мач с екипа на Ливърпул.

Сега пред Леони стои трудната задача да се възстанови напълно и да се върне по-силен, за да помогне на отбора в решаващите моменти.

Тежката травма на Джовани Леони е сериозен удар за мениджъра Юрген Клоп, който разчиташе на младия италианец за подсилване на защитната линия.