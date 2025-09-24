Локомотив София осигурява 1300 билета за привържениците на ЦСКА за предстоящия двубой

Ръководството на Локомотив София обяви, че ще предостави общо 1300 билета за феновете на ЦСКА за очаквания с нетърпение мач на стадион „Локомотив“.

Продажбата на пропуските стартира в четвъртък, като 1100 билета ще бъдат налични на касите на ул. „Гурко“ при стадион „Васил Левски“. Останалите 200 билета са заделени за деня на срещата и ще се предлагат на касите на самия стадион „Локомотив“, ако възникне необходимост.

Тази стъпка цели да улесни достъпа на червената агитка до важния футболен сблъсък и да гарантира отлична организация за всички гости.

Ето цените:

VIP билет – сектор „А“: 100 лв.

Ложа 1 – сектор „А“: 30 лв.

Редовен билет – сектор „А“: 20 лв.

Цената за гостуващия сектор, където ще бъдат настанени феновете на ЦСКА също е 20.00 лв.

Фенове на ЦСКА в сектор „А“ няма да бъдат допускани поради съображения за сигурност.

Всички каси на стадион „Локомотив“ ще отворят в 18:00 ч. – два часа преди началото на срещата.