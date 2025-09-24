Новини
Локомотив София осигурява 1300 билета за привържениците на ЦСКА за предстоящия двубой

24 Септември, 2025 22:12 469 1

1100 от тях ще бъдат пуснати в предварителна продажба на касите на националния стадион "Васил Левски"

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив София обяви, че ще предостави общо 1300 билета за феновете на ЦСКА за очаквания с нетърпение мач на стадион „Локомотив“.

Продажбата на пропуските стартира в четвъртък, като 1100 билета ще бъдат налични на касите на ул. „Гурко“ при стадион „Васил Левски“. Останалите 200 билета са заделени за деня на срещата и ще се предлагат на касите на самия стадион „Локомотив“, ако възникне необходимост.

Тази стъпка цели да улесни достъпа на червената агитка до важния футболен сблъсък и да гарантира отлична организация за всички гости.

Ето цените:

VIP билет – сектор „А“: 100 лв.

Ложа 1 – сектор „А“: 30 лв.

Редовен билет – сектор „А“: 20 лв.

Цената за гостуващия сектор, където ще бъдат настанени феновете на ЦСКА също е 20.00 лв.

Фенове на ЦСКА в сектор „А“ няма да бъдат допускани поради съображения за сигурност.

Всички каси на стадион „Локомотив“ ще отворят в 18:00 ч. – два часа преди началото на срещата.


    ЦСКА, цфка Средец ли е ор едно време ?

    22:31 24.09.2025

