ЦСКА привлича експерт с унгарски опит

7 Януари, 2026 12:24 579 2

С назначаването му клубът прави решителна крачка към модернизацията и професионалното управление на своя дом

ЦСКА привлича експерт с унгарски опит - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА се сдобива с нов директор, който ще поеме ръководството на стадион "Българска армия". Пламен Тютюнков, дългогодишен професионалист с богат международен опит, ще отговаря за цялостната организация и развитие на спортното съоръжение, научи нашата редакция, съобщава Gong.bg.

Тютюнков, който през последните години живее и работи в Унгария, е изградил солидни контакти с ръководството на унгарския гранд "Ференцварош", а също така поддържа близки отношения с Андраш Игаз – директор на модерната "Групама Арена". Именно този стадион служи като вдъхновение и модел за реконструкцията на "Българска армия".

Новият директор ще следи изкъсо всички процеси, свързани със строителството, модернизацията и ежедневното функциониране на стадиона. Сред основните му задачи ще бъдат координацията на работните екипи, оптимизацията на пространствата и внедряването на най-добрите европейски практики в управлението на спортни съоръжения.

Припомняме, че преди няколко месеца делегация на ЦСКА посети "Групама Арена" в Будапеща, за да почерпи опит от унгарските си колеги и да се запознае отблизо с успешния модел на управление.

Очакванията са, че новият стадион "Българска армия" ще отвори врати за феновете и спортистите още тази есен, като ще предложи съвременни удобства и отлични условия за провеждане на футболни срещи и други събития.


  • 1 ЦСКА

    1 0 Отговор
    Няма какво да се коментира,учим се от всички по целия свят.

    12:57 07.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

