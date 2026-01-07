ЦСКА привлича експерт с унгарски опит

ЦСКА се сдобива с нов директор, който ще поеме ръководството на стадион "Българска армия". Пламен Тютюнков, дългогодишен професионалист с богат международен опит, ще отговаря за цялостната организация и развитие на спортното съоръжение, научи нашата редакция, съобщава Gong.bg.

Тютюнков, който през последните години живее и работи в Унгария, е изградил солидни контакти с ръководството на унгарския гранд "Ференцварош", а също така поддържа близки отношения с Андраш Игаз – директор на модерната "Групама Арена". Именно този стадион служи като вдъхновение и модел за реконструкцията на "Българска армия".

Новият директор ще следи изкъсо всички процеси, свързани със строителството, модернизацията и ежедневното функциониране на стадиона. Сред основните му задачи ще бъдат координацията на работните екипи, оптимизацията на пространствата и внедряването на най-добрите европейски практики в управлението на спортни съоръжения.

Припомняме, че преди няколко месеца делегация на ЦСКА посети "Групама Арена" в Будапеща, за да почерпи опит от унгарските си колеги и да се запознае отблизо с успешния модел на управление.

Очакванията са, че новият стадион "Българска армия" ще отвори врати за феновете и спортистите още тази есен, като ще предложи съвременни удобства и отлични условия за провеждане на футболни срещи и други събития.