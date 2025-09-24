Новини
Ханзи Флик с коментар за отсъствието на Гави: Това е истински удар за нас

24 Септември, 2025 22:49 453 0

Младата звезда на тима ще бъде извън терена за близо пет месеца

Ханзи Флик с коментар за отсъствието на Гави: Това е истински удар за нас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона се изправя пред сериозно предизвикателство, след като стана ясно, че младата звезда на тима Гави ще бъде извън терена за близо пет месеца. 21-годишният полузащитник претърпя операция на коляното, което ще го извади от игра до началото на следващата година.

Старши треньорът на каталунците Ханзи Флик не скри разочарованието си от неприятната новина. На пресконференция преди предстоящия сблъсък с Овиедо в Ла Лига, германският специалист подчерта, че отсъствието на Гави ще се усети осезаемо в състава.

„Това е истински удар за нас. Гави е футболист, който носи огромна енергия и класа на терена. Ще ни липсва, но сме длъжни да го подкрепим в този труден момент и да му помогнем да се завърне по-силен от всякога“, заяви Флик.

Треньорът на Барса изрази увереност, че младият талант има цялото бъдеще пред себе си и с правилната мотивация ще преодолее това препятствие.

„Гави е още в началото на своята кариера. Най-важното сега е да се съсредоточи върху възстановяването си и да не губи вяра“, добави наставникът.

Флик обърна внимание и на предстоящия двубой с Овиедо, като не спести похвали за съперника.

„Овиедо е отбор, който играе с много хъс и смелост. Харесва ми тяхната игра. За нас ще бъде от ключово значение да запазим интензивността и концентрацията, които показваме на тренировките“, сподели той.

В заключение, Ханзи Флик подчерта, че Барселона ще се фокусира върху всяка следваща среща, без да се разсейва с дългосрочни прогнози.

„Виждам много качество в отбора. Ще работим здраво, за да печелим мач след мач и да останем в битката за върха“, завърши германецът.


