Лудогорец стартира с победа в основната фаза на Лига Европа

Българският шампион Лудогорец започна участието си в основната фаза на Лига Европа с впечатляваща победа като гост на шведския първенец Малмьо. На стадион "Еледа" в Швеция "орлите" демонстрираха характер и класа, като се наложиха с 2:1 и грабнаха първите си три точки в турнира.

В 8-ата минута Петър Станич хладнокръвно реализира дузпа, отсъдена в полза на българския тим, и изведе Лудогорец напред в резултата. Натискът на гостите продължи и в 24-ата минута Ерик Биле удвои преднината на "зелените", след като се възползва от неразбирателство в защитата на Малмьо. В края на първата част Кайо Видал бе близо до трети гол за Лудогорец, но ударът му срещна гредата, оставяйки домакините в играта.

След почивката темпото спадна, а двата отбора се фокусираха върху тактическата дисциплина и стабилната защита.

В 78-ата минута шведите върнаха интригата, когато Ласе Йонсен се разписа покрай безпомощния Серхио Падт и намали резултата на 1:2.

Въпреки опитите на Малмьо да изравни, Лудогорец удържа преднината си и заслужено триумфира с ценна победа на чужд терен.