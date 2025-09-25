Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец стартира с победа в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец стартира с победа в основната фаза на Лига Европа

25 Септември, 2025 00:05 673 3

  • лудогорец -
  • основната фаза-
  • лига европа-
  • малмьо-
  • футбол-
  • спортни новини-
  • евротурнири

Българският шампион постигна успех над шведския първенец Малмьо

Лудогорец стартира с победа в основната фаза на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският шампион Лудогорец започна участието си в основната фаза на Лига Европа с впечатляваща победа като гост на шведския първенец Малмьо. На стадион "Еледа" в Швеция "орлите" демонстрираха характер и класа, като се наложиха с 2:1 и грабнаха първите си три точки в турнира.

В 8-ата минута Петър Станич хладнокръвно реализира дузпа, отсъдена в полза на българския тим, и изведе Лудогорец напред в резултата. Натискът на гостите продължи и в 24-ата минута Ерик Биле удвои преднината на "зелените", след като се възползва от неразбирателство в защитата на Малмьо. В края на първата част Кайо Видал бе близо до трети гол за Лудогорец, но ударът му срещна гредата, оставяйки домакините в играта.

След почивката темпото спадна, а двата отбора се фокусираха върху тактическата дисциплина и стабилната защита.

В 78-ата минута шведите върнаха интригата, когато Ласе Йонсен се разписа покрай безпомощния Серхио Падт и намали резултата на 1:2.

Въпреки опитите на Малмьо да изравни, Лудогорец удържа преднината си и заслужено триумфира с ценна победа на чужд терен.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варналията

    4 1 Отговор
    Браво на НАЙ-УСПЕШНИЯТ български отбор в Европейските клубни турнири.
    Напред орли!!! Цяла България сега Вас гледа!!!

    00:12 25.09.2025

  • 2 фебача

    2 0 Отговор
    Серхио Падт : D

    00:39 25.09.2025

  • 3 Перваз Гавазов

    3 0 Отговор
    село Подуяне с кой играха

    00:45 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ