ХристоСтоичков за националния отбор: Не е мое задължение, работата ми е във ФИФА

25 Септември, 2025 15:00 606 20

  • фифа-
  • футбол-
  • христо стоичков-
  • национален отбор-
  • българия

Когато във ФИФА получат празен лист без проекти, няма как да стане

ХристоСтоичков за националния отбор: Не е мое задължение, работата ми е във ФИФА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол и носител на „Златната топка“ - Христо Стоичков, коментира настоящата ситуация около националния отбор и ролята на институциите у нас в развитието на футбола. В изявлението си той подчерта, че в момента е изцяло ангажиран с работата си във ФИФА, където отговаря за мащабни програми, насочени към детско-юношеския футбол в повече от 30 държави.

Стоичков уточни, че неговата мисия е свързана с международни проекти, докато в България отговорността за подобни инициативи трябва да бъде поета от Министерството на спорта, Министерството на образованието и Българския футболен съюз.

„Работата ми е във ФИФА. Не се прибирам много-много тук. Съвсем други неща преследвам. След 11 години в телевизията дойде едно голямо предложение от Джани Инфантино да бъда публично до него. Предстоят нови ща във ФИФА. Много нови прогрми, които са свързани с детско-юношеския футбол. Програмите са свързани заедно с Министерството на спорта, на образованието и футболния съюз. Не само в България. Отговарям за повече от 30 държави. До февруари, март ще трябва да посетя нови 30 държави, за да видя какво са направили. Джани Инфантино вярва, че това е пътят“, заяви Камата пред медиите.

„За България не е мое задължение, а на Министерството на спорта, Министерството на образованието и на футболния съюз. Аз само мога да подпиша и да кажа „окей“. Но Министерството на образованието трябва да се посъбуди малко, Министерството на спора и футболния съюз. Каквото зависи от мен, трябва да го направя и ще го направя. Но когато във ФИФА получат празен лист без проекти, няма как да стане“, допълни още Стоичков.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любопитен

    9 1 Отговор
    Колко са доматите днес у Кауфланд?

    15:05 25.09.2025

  • 2 честен ционист

    7 7 Отговор
    Кюрдът само се скатава в България, да захлебва от реклами и щото го търсят за данъци по чужбуините. Не го дирете за национала.

    Коментиран от #7

    15:06 25.09.2025

  • 3 сусо

    10 0 Отговор
    Неговото задължение е "Кафлан - ам ам ам!"

    15:09 25.09.2025

  • 4 Мералня

    4 0 Отговор
    аз си се подписвам и на лютенички, истината е в цената

    15:11 25.09.2025

  • 5 Реалността

    3 0 Отговор
    Не ги лъжи цял свят та знай
    че ги чакаш на входа на Кауфлана
    нали си звизда по тиливизиятъ

    15:16 25.09.2025

  • 6 Мисля че..

    4 0 Отговор
    Работата ти е в Кауфланд… 😂🤡

    15:18 25.09.2025

  • 13 Ти да не си светил

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Завистник":

    Ти пък добре,че си някой.Като футболист беше и повече късметлия, но като човек мани мани.

    15:27 25.09.2025

  • 16 оФчар

    3 1 Отговор
    Ицко беше калитарче-оФчарче. Как се излъгаха с него в БарЦелона и до ден днешен не е ясно. Та, двамата крайни защитници тогава бяха милион пъти по-талантливи нападатели от него. Взе Топката, защото това беше последната година в която наградата се връчваше само на евро футболист. Ако не беше така и тя отиваше при Ромарио - носеше Барса на гърба си, световен шампион, обявен за номер 1 в света малко преди това, голмайстор в Испания, шампион с Барселона. Ицито си остана цигането от махлата.

    Коментиран от #17

    15:34 25.09.2025

  • 17 Ицо в Барселона

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оФчар":

    беше голмайстор и взе златната топка, а някакъв тук незнаен, който не е ритал топка през живота си, седнал да го коментира.

    Коментиран от #18

    15:37 25.09.2025

  • 18 Не скачай много

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ицо в Барселона":

    Сополанkо, когато аз съм гледал великата Барса на живо, ти си бил блясък в пияния поглед на баща си. Ицко винаги изглеждаше като "петото колело" когато беше в стартовия състав. С идването на Ромарио нещата станаха съвсем зле - Лаудруп дори не му подаваше топката повече, а търсеше други решения. Накрая Ван Гаал съвсем го разкри и го заби на пейката.Последва "легендарен" период в Парма, по ливадите на Америка и къде ли не другаде. Накрая кацна в Кауфланд.

    Коментиран от #20

    15:46 25.09.2025

  • 19 Много завист бе

    1 1 Отговор
    Както и да плюете Стоичков беше и си остава най -успешният български футболист и един от най-известните българи. Работи и във ФИФА. Вие кои сте? Бил рекламно лице на Кауфланд... Е и? Вас защо не ви взеха за рекламни лица? Защото той е популярен и на тази възраст, а вие не!!!

    16:07 25.09.2025

  • 20 Куче пред касапница

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не скачай много":

    Какво като си гледал на живо. Показва само че си имал отнякъде пари. Вероятно си номенклатулно отроче. Аз съм гледал как се лети в космоса ама не съм космонавт.

    16:11 25.09.2025

