ХристоСтоичков за националния отбор: Не е мое задължение, работата ми е във ФИФА

Легендата на българския футбол и носител на „Златната топка“ - Христо Стоичков, коментира настоящата ситуация около националния отбор и ролята на институциите у нас в развитието на футбола. В изявлението си той подчерта, че в момента е изцяло ангажиран с работата си във ФИФА, където отговаря за мащабни програми, насочени към детско-юношеския футбол в повече от 30 държави.
Стоичков уточни, че неговата мисия е свързана с международни проекти, докато в България отговорността за подобни инициативи трябва да бъде поета от Министерството на спорта, Министерството на образованието и Българския футболен съюз.
„Работата ми е във ФИФА. Не се прибирам много-много тук. Съвсем други неща преследвам. След 11 години в телевизията дойде едно голямо предложение от Джани Инфантино да бъда публично до него. Предстоят нови ща във ФИФА. Много нови прогрми, които са свързани с детско-юношеския футбол. Програмите са свързани заедно с Министерството на спорта, на образованието и футболния съюз. Не само в България. Отговарям за повече от 30 държави. До февруари, март ще трябва да посетя нови 30 държави, за да видя какво са направили. Джани Инфантино вярва, че това е пътят“, заяви Камата пред медиите.
„За България не е мое задължение, а на Министерството на спорта, Министерството на образованието и на футболния съюз. Аз само мога да подпиша и да кажа „окей“. Но Министерството на образованието трябва да се посъбуди малко, Министерството на спора и футболния съюз. Каквото зависи от мен, трябва да го направя и ще го направя. Но когато във ФИФА получат празен лист без проекти, няма как да стане“, допълни още Стоичков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
15:05 25.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #7
15:06 25.09.2025
3 сусо
15:09 25.09.2025
4 Мералня
15:11 25.09.2025
5 Реалността
че ги чакаш на входа на Кауфлана
нали си звизда по тиливизиятъ
15:16 25.09.2025
6 Мисля че..
15:18 25.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ти да не си светил
До коментар #10 от "Завистник":Ти пък добре,че си някой.Като футболист беше и повече късметлия, но като човек мани мани.
15:27 25.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оФчар
Коментиран от #17
15:34 25.09.2025
17 Ицо в Барселона
До коментар #16 от "оФчар":беше голмайстор и взе златната топка, а някакъв тук незнаен, който не е ритал топка през живота си, седнал да го коментира.
Коментиран от #18
15:37 25.09.2025
18 Не скачай много
До коментар #17 от "Ицо в Барселона":Сополанkо, когато аз съм гледал великата Барса на живо, ти си бил блясък в пияния поглед на баща си. Ицко винаги изглеждаше като "петото колело" когато беше в стартовия състав. С идването на Ромарио нещата станаха съвсем зле - Лаудруп дори не му подаваше топката повече, а търсеше други решения. Накрая Ван Гаал съвсем го разкри и го заби на пейката.Последва "легендарен" период в Парма, по ливадите на Америка и къде ли не другаде. Накрая кацна в Кауфланд.
Коментиран от #20
15:46 25.09.2025
19 Много завист бе
16:07 25.09.2025
20 Куче пред касапница
До коментар #18 от "Не скачай много":Какво като си гледал на живо. Показва само че си имал отнякъде пари. Вероятно си номенклатулно отроче. Аз съм гледал как се лети в космоса ама не съм космонавт.
16:11 25.09.2025