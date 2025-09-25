ХристоСтоичков за националния отбор: Не е мое задължение, работата ми е във ФИФА

Легендата на българския футбол и носител на „Златната топка“ - Христо Стоичков, коментира настоящата ситуация около националния отбор и ролята на институциите у нас в развитието на футбола. В изявлението си той подчерта, че в момента е изцяло ангажиран с работата си във ФИФА, където отговаря за мащабни програми, насочени към детско-юношеския футбол в повече от 30 държави.

Стоичков уточни, че неговата мисия е свързана с международни проекти, докато в България отговорността за подобни инициативи трябва да бъде поета от Министерството на спорта, Министерството на образованието и Българския футболен съюз.

„Работата ми е във ФИФА. Не се прибирам много-много тук. Съвсем други неща преследвам. След 11 години в телевизията дойде едно голямо предложение от Джани Инфантино да бъда публично до него. Предстоят нови ща във ФИФА. Много нови прогрми, които са свързани с детско-юношеския футбол. Програмите са свързани заедно с Министерството на спорта, на образованието и футболния съюз. Не само в България. Отговарям за повече от 30 държави. До февруари, март ще трябва да посетя нови 30 държави, за да видя какво са направили. Джани Инфантино вярва, че това е пътят“, заяви Камата пред медиите.

„За България не е мое задължение, а на Министерството на спорта, Министерството на образованието и на футболния съюз. Аз само мога да подпиша и да кажа „окей“. Но Министерството на образованието трябва да се посъбуди малко, Министерството на спора и футболния съюз. Каквото зависи от мен, трябва да го направя и ще го направя. Но когато във ФИФА получат празен лист без проекти, няма как да стане“, допълни още Стоичков.