Стефка Костадинова: "Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността"

Стефка Костадинова: "Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността"

23 Септември, 2025 10:41 899 27

От Международния олимпийски комитет обявиха, че припознават Весела Лечева нов като председател на БОК

Стефка Костадинова: "Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стефка Костдинова заяви в официално изявление, че ще продължи да изпълнява "добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа" задълженията си на председател на Българския олимпийски комитет (БОК) до решението на съда по казуса с Общото събрание на централата, информира БТА.

Костадинова загуби на 19 март от Весела Лечева изборите за нов управленски мандат на БОК, но в следствие на внесени жалби срещу организацията и решенията на Общото събрание пет дни по-късно Софийският градски съд спря вписването на Лечева като ръководител и Костадинова остана на поста.

Двете се срещаха два пъти през април в опит за разрешаване на казуса, но до това не се стигна, а през май Лечева се оплака, че комуникацията с Костадинова е била "блокирана едностранно".

В последствие от Международния олимпийски комитет обявиха, че припознават Весела Лечева нов като председател на БОК и ще поддържат комуникация с нея, като тя ще представлява организацията пред международните партньори, докато вписаният по закон като председател на БОК – Стефка Костадинова – продължи да изпълнява отговорностите си по българското право.

Наскоро пък Лечева обяви, че българските спортисти са заплашени да се състезават под неутрален флаг на Зимната Олимпиада в Милано-Кортина през февруари догодина заради неразрешения проблем с управлението на БОК.

"През всичките тези месеци мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си, но на първо място се опитах да запазя достойнството на българския спорт. Казвах си, че мълчанието е злато и истината винаги излиза наяве. Спортните ми рекорди и олимпийски постижения за България са тези, които трябва да говорят, а не аз. Но когато някой се опита да си направи собствен пиар на гърба на българския спорт и българските спортисти, когато хвърля в общественото пространство откровени неистини, когато превръща Българския олимпийски комитет в заложник на личните си амбиции за власт, не мога и не трябва да продължавам да мълча!

През всичките 20 години, през които съм начело на БОК, не съм си позволила нито веднъж да поставя личните си интереси или стремежи над тези на българския спорт. И сега няма да си позволя да го направя!

Изповядвам Олимпийския принцип за феърплей и това, че е важно да участваш и то да участваш с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си опит, натрупан в годините.

В началото беше трудно, не отричам! Но никога не се отказах и това доведе до двете последни и най-успешни през новия век олимпиади за България. Доведе до появата на нови и млади спортисти, които с качествата си и с постиженията си да славят България. И сега, когато един уважаван от мен спортист - Весела Лечева, се опитва да преиначи ситуацията, опитва се да изопачи и изкриви фактите, аз спирам да мълча! А фактите са прости и ясни!

Има съмнения в честността на избора – има български съд! Всички чакаме той да се произнесе по казуса. А през това време съм длъжна да запазя постигнатото от БОК и българските спортисти през тези 20 години. До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа.

Неверни са твърденията, че използвайки олимпийските символи нарушавам правото на интелектуална собственост. Видно от регистъра на Патентно ведомство на Република България, представляваното от мен сдружение е притежател на комбинирана търговска марка „Български олимпийски комитет“, включваща в обхвата си олимпийските символи – петте олимпийски кръга и гордия български лъв. В противовес на това Весела Лечева е притежател на марка „Движение Трети март“.

Единственото, за което се надявам е, че развръзката от съдебния спор ще е в полза на българския спорт и спортистите, които израснаха. Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността, че ако не е начело на БОК, едва ли не няма да има Български олимпийски комитет и български спорт. Това не е вярно! Запомнете, България е над всичко – над високомерието, ламтежа за власт и нечестните игри. И следващия път, когато решите да оплюете когото и да било, спомнете си усещането, да чуеш химна на фона българското знаме.", се казва в изявлението на Стефка Костадинова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Веса

    30 1 Отговор
    Призовавам Стефка да пусне държавната копаня и да спре да лочи

    10:42 23.09.2025

  • 2 Циганин на социална помощ

    20 1 Отговор
    Олелелееееееее,тази замязала на калинка,царската дъщеря.Хирурзите станаха милиардери от такива ПКП кухи лейки.

    10:44 23.09.2025

  • 3 Хипотетично

    9 0 Отговор
    Съда трябва да излезе с решение в разумен срок (от един месец) по жалбите и законовото ръководство - или старото или новоизбраното, до окончателното съдебно приключване на проблема.

    10:45 23.09.2025

  • 4 с. Говнягово

    23 0 Отговор
    От световна звезда - до подлога на дебелян

    Коментиран от #6

    10:47 23.09.2025

  • 5 Българин

    23 0 Отговор
    Тази тунингована кобра окраде БОК.

    10:47 23.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хъхъ

    23 0 Отговор
    "От Международния олимпийски комитет обявиха, че припознават Весела Лечева нов като председател на БОК"

    Стефчето докога ще се излага? Излага и България, явно надявайки се съдиите на Пеевски да я признаят нея за председател. Резил. Но баба Стефка няма един трудов ден в живота си, а още не е пенсионерка - като нищо ще се пенсионира като депутат от новото начало...

    Коментиран от #22

    10:49 23.09.2025

  • 8 матю хари

    25 0 Отговор
    Уж голяма спортистка била, а не може да приеме загубата с достойнство. Какво още иска?

    10:50 23.09.2025

  • 9 2222

    19 0 Отговор
    Иван Славков се бъзикаше, че Стефка все си забравяла сутиена или гащите на задните седалки на колата му. Но като я гледам вече няма да има мераклии.

    10:51 23.09.2025

  • 10 бат Данчо

    16 0 Отговор
    Стефка е като Цола Драгойчева - иска да стои там даже и да започне да се на-ак-ва.

    10:51 23.09.2025

  • 11 общественост

    18 0 Отговор
    Призоваваме Стефка Костадинова да спре да ни плаши с вида си и наглите си претенции да заема пост, за който не е била избрана.

    10:54 23.09.2025

  • 12 урко

    13 0 Отговор
    ботоксираната алкохоличка продължава да узурпира поста и да получава тлъсти заплати..Срам!

    10:54 23.09.2025

  • 13 Мнение

    8 0 Отговор
    Провокаторът млъква само когато му разбиеш устата

    10:54 23.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бен Ходжа

    17 0 Отговор
    Скочила преди 40 години и иска докато умре на държавна хранилка. Да отиде да работи.

    10:55 23.09.2025

  • 16 Тази

    14 0 Отговор
    Е заприличала на мумия не се наяде
    Жалка работа

    10:55 23.09.2025

  • 17 СтеВка К.

    7 1 Отговор
    То хубаво ама пари от къде ,мисля да си изкарам до пенция на поста

    10:55 23.09.2025

  • 18 Ади сега

    4 0 Отговор
    Дилян или Радев

    10:56 23.09.2025

  • 19 Коментар

    8 0 Отговор
    Ако бяхте арестували Пеевски когато трябваше, тази свинщина сега нямаше да я има. Вчера специално американците казаха на Сламен Желязков, че нямат никакво намерение да махат Пеевски от Магнитски, дори ще стане по-лошо. Или Пеевски ще е в затвора, или Борисов, до една седмица

    10:58 23.09.2025

  • 20 Мавър

    12 0 Отговор
    Злобата се отразява на лицето й.

    11:00 23.09.2025

  • 21 Е га ти

    3 0 Отговор
    И тази като онези боклуци от 94-та...от герои станаха убийци на спорта и виновници за провала на толкова талантливи деца.

    11:10 23.09.2025

  • 22 Съдията Дред

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    Стефка като състезателка до 1990 беше военна, от Тракия Пловдив, след това не знам. Като председател на БОК също е осигуряване. Получава и надбавка като олимпийски шампион, прекратил състезателната си кариера в размер на три минимални работни заплати. Но заплатката на шеф на БОК не е за изпускане. Пък и командировъчни, пътувания по света, друго си е да си началник

    11:10 23.09.2025

  • 23 колко грозно

    2 0 Отговор
    именити спортисти един срещу друг, заради интересите на политици......!

    11:11 23.09.2025

  • 24 да ти кажа

    2 0 Отговор
    Стефке, спри да се излагаш, ма! Никой вече не помни спортните ти успехи, помни се само как си захапала кокала и не го пускаш.

    11:11 23.09.2025

  • 25 Индиеца

    1 0 Отговор
    Стефка беше голям спортист, но се продаде за 30 сребърника на Пеевски. Дето се вика никога не е късно да станеш за резил! Язък за медалите и реномето, трупано с годините.

    11:12 23.09.2025

  • 26 МВР служител

    0 0 Отговор
    Пеевски да изкара тези записи на които Костадинова смърка и да престане да я кара да се прави на човек без достойнство. Това за една жена е много травмиращо. По цял ден и цяла нощ се налива с алкохол, защото не може да се понася. Ако Костадинова се самоубие, лично охраната на Пеевски ще го пребие , както биха преди две години

    11:13 23.09.2025

  • 27 Румбурак

    0 0 Отговор
    Прилича ми на съревнование по пенсиониране 😂

    11:14 23.09.2025

