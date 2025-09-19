Никола Цолов даде старт на учебната година във Варна

Българският шампион във Формула 3 Никола Цолов беше специалният гост на третото издание на изложението за образование и технологии „ТЕХНОСТАРТ - Варна“, което се проведе на 15 септември 2025 г. на входа на Морската градина. Събитието превърна първия учебен ден в истински градски празник и събира на едно място голяма обществена енергия. Организатор е ИКТ Клъстер - Варна с финансовата подкрепа на Община Варна, а координатор на дейностите е Силвия Дечева, оперативен директор на клъстера.

Никола Цолов беше яркият символ на изданието и привлече огромен интерес. Той раздаде стотици автографи и се снима с фенове от всички възрасти и вдъхнови десетки млади хора да следват мечтите си. За ИКТ Клъстер - Варна беше истинска чест, че Никола отдели от времето си и пътува до Варна специално за събитието. Пилотът, известен като Българския лъв, традиционно подкрепя инициативи, насочени към младите, защото самият той е пример за упоритост и постоянство. Той прие поканата с желание и видя в събитието шанс да покаже на учениците, че мечтите се сбъдват, когато се работи целенасочено.

По време на изложението Никола се срещна с изпълняващия функциите кмет на Варна Павел Попов, който поздрави участниците и изрази подкрепа за инициативата, обединяваща образование, бизнес и технологии.

Само ден по-късно, на 16 септември, беше обявено, че от сезон 2026 Никола Цолов ще е част от Campos Racing във Формула 2 - историческа крачка към мечтата му за Формула 1.

„Pit Stop Challenge“ под патронажа на Никола Цолов

Сред най-атрактивните моменти на „ТЕХНОСТАРТ - Варна“ беше състезанието „Pit Stop Challenge“, в което отбори от по трима участници премериха сили за най-бързо монтиране на предна броня на образователния STEM електрически картинг EduKartGo, разработен от Kinetik Automotive. Най-бързите екипи „Стафида“ и „Ягода“, постигнаха времена съответно от 25 и 35 секунди и бяха наградени лично от Никола Цолов.

Технологии и иновации за всички поколения

Програмата на изложението предложи разнообразие от демонстрации и работилници за деца, младежи и възрастни. Посетителите се потопиха в света на автомобилните симулатори от ново поколение, програмираха и управляваха роботи, наблюдаваха демонстрации на изкуствен интелект и компютърно зрение, решаваха математически игри и научиха основи на киберсигурността чрез интерактивната сесия „Как да разпознаваме фалшиви имейли?“. Гостите наблюдаваха демонстрации на школата по пожароприложен спорт „Млад огнеборец“, участваха в инициативи с обществена полза като мобилния пункт за кръводаряване и разгледаха дарената детска линейка от фондация „Аз вярвам и помагам“.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline.