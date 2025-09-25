Ботев Пловдив посреща подгласника в Първа лига ЦСКА 1948

Ботев Пловдив приема ЦСКА 1948 в откриващия мач от програмата на 10-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" в Пловдив стартира в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Преди старта на кръга Ботев се намира на 14-ата позиция в класирането със 7 точки. В предишния си мач "жълто-черните" записаха втората си победа през кампанията, когато надделяха с 3:1 при визитата си на Септември София. Бившият ирландски младежки национал Армстронг Око-Флекс вкара два гола в "Надежда" и показа, че селекцията на "канарчетата" не трябва да бъде подценявана. Говорейки за селекция - в началото на седмицата бе представено попълнение №17 в редиците на Ботев Самуел Калу. Крилото със 17 мача за Нигерия бе без отбор от лятото на миналата година, но има сериозна визитка - Уотфорд, Бордо, Гент. Контузиите са важна тема в редиците на Ботев, като аут за предстоящия мач с ЦСКА 1948 със сигурност са Габриел Нога, Симеон Петров и Енрике Жоку, а до последно под въпрос ще е Константинос Балоянис.

ЦСКА 1948 е безспорната приятна изненада в първенството. "Червените" се намират временно на втората позиция в класирането с 19 точки, имайки една по-малко от лидера Левски. Това означава, че при успех в Пловдив софиянци ще излязат начело в таблицата. В предходния кръг ЦСКА 1948 отупа градския съперник на Ботев - Локомотив, като "червените" се наложиха с 4:0, нанасяйки първата загуба на "смърфовете" през сезона. Гостуванията обаче са "ахилесовата пета" на клуба дотук през кампанията, като двете поражения дойдоха именно в такива - 1:2 срещу Добруджа и Левски. През седмицата клубът проведе Общо събрание, на което бе преизбрано настоящото ръководство начело със Стефан Сотиров. Талантът на "червените" Марто Бойчев пък бе удостоен с награда за играч №1 на 9-ия кръг в efbet Лига.

Последният мач между двата отбора се игра през месец март тази година, когато отново на "Колежа" ЦСКА 1948 разби Ботев Пловдив с 5:0. Евгений Сердюк и Талис вкараха по два гола, а веднъж се разписа Петър Витанов.