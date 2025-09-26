Бивши турски национал удари съотборник по време на мач, изгониха го (ВИДЕО)

Бившият турски национал Джанер Еркин се забърка в сериозен скандал, след като удари съотборник по време на мача на своя Сакарияспор при гостуването на Пендикспор, загубено с 1:4. Двубоят беше от 7-ия кръг на Първа лига на Турция.

36-годишният Еркин си позволи да удари шамар на своя съотборник Бурак Алтъпармак в 76-ата минута на срещата, след което главният съдия му показа директен червен картон. Това се случи при резултат 3:1 за домакините, а до края на мача отборът от Истанбул реализира още един гол.

Caner Erkin'in takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart gördüğü an. pic.twitter.com/n76ENL47e3

— FutbolArena (@futbolarena) September 25, 2025

За Еркин това е втори червен картон през този сезон, като още в първия кръг той беше изгонен заради словесна атака по съдия.

Джанер Еркин има 62 мача за националния отбор на Турция. Той е бивш футболист на Галатасарай, Бешикташ, Фенербахче, ЦСКА Москва, Интер, Истанбул Башакшехир, Манисаспор и Еюпспор.

Caner Erkin'in kırmızı kart sonrası tepkisi.pic.twitter.com/SX45kxVL84 https://t.co/8r5wpockxy

— Deportes Reports (@DeportesReports) September 25, 2025