Гави с вдъхновяващо послание след нова операция: „Ще се боря за Барса до последно“

Младата звезда на Барселона и испанския национален отбор – Гави, се изправя пред сериозно предизвикателство. След като консервативното лечение не даде желания резултат, талантливият полузащитник премина през хирургична интервенция на коляното. Очаква се възстановяването му да отнеме между четири и пет месеца, което поставя под въпрос участието му в ключови мачове през сезона.

Това не е първият път, в който 21-годишният футболист се сблъсква с подобна травма – преди по-малко от година Гави пропусна дълъг период заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

Въпреки трудностите, младият испанец демонстрира завидна воля и непоколебим дух. В болничната стая Гави получи подкрепата на своите съотборници Роналд Араухо, Педри и Ламин Ямал, които го посетиха веднага след операцията.

Футболистът сподели емоционален кадър с тях в социалните мрежи, придружен от вдъхновяващо послание към феновете: „Всеки, който ме познава, знае, че ще се връщам на терена толкова пъти, колкото е нужно, за да защитавам цветовете на Барса до последния съдийски сигнал. Истинските шампиони не се раждат в моменти на триумф, а когато намерят сили да се изправят след всяко падане. Благодаря на всички за подкрепата и обичта! Винаги напред, Барса!“

Силните думи на Гави предизвикаха вълна от съпричастност сред феновете и спортната общност.