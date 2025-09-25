Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гави с вдъхновяващо послание след нова операция: „Ще се боря за Барса до последно“

Гави с вдъхновяващо послание след нова операция: „Ще се боря за Барса до последно“

25 Септември, 2025 17:06 443 1

  • барселона -
  • национален отбор -
  • гави-
  • лечение -
  • хирургична интервенция-
  • възстановяването-
  • футбол-
  • испания

Футболистът премина през хирургична интервенция на коляното

Гави с вдъхновяващо послание след нова операция: „Ще се боря за Барса до последно“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата звезда на Барселона и испанския национален отбор – Гави, се изправя пред сериозно предизвикателство. След като консервативното лечение не даде желания резултат, талантливият полузащитник премина през хирургична интервенция на коляното. Очаква се възстановяването му да отнеме между четири и пет месеца, което поставя под въпрос участието му в ключови мачове през сезона.

Това не е първият път, в който 21-годишният футболист се сблъсква с подобна травма – преди по-малко от година Гави пропусна дълъг период заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

Въпреки трудностите, младият испанец демонстрира завидна воля и непоколебим дух. В болничната стая Гави получи подкрепата на своите съотборници Роналд Араухо, Педри и Ламин Ямал, които го посетиха веднага след операцията.

Футболистът сподели емоционален кадър с тях в социалните мрежи, придружен от вдъхновяващо послание към феновете: „Всеки, който ме познава, знае, че ще се връщам на терена толкова пъти, колкото е нужно, за да защитавам цветовете на Барса до последния съдийски сигнал. Истинските шампиони не се раждат в моменти на триумф, а когато намерят сили да се изправят след всяко падане. Благодаря на всички за подкрепата и обичта! Винаги напред, Барса!“

Силните думи на Гави предизвикаха вълна от съпричастност сред феновете и спортната общност.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от GAVI (@pablogavi)



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    Много талантлив но ръководството на Барселона са идиоти.Гави, Фати и много други бяха хвърлени в големите битки без да се мисли за тях същото ще стане и ямал и той е контузен.

    17:23 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ