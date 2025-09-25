Новини
Жером Боатенг се завръща в Байерн Мюнхен

25 Септември, 2025 20:06 460 0

Този път като стажант-треньор

Жером Боатенг се завръща в Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен отново ще посрещне една от своите легенди – Жером Боатенг, но този път не на терена, а в ролята на стажант в треньорския щаб. Новината идва след като бившият германски национал официално сложи край на бляскавата си футболна кариера и обяви амбициите си да се развива като треньор. ###

След като през ноември 2024 г. се очаква да получи своя УЕФА B лиценз, Боатенг е решен да направи първите си стъпки в треньорската професия именно в клуба, с който постигна най-големите си успехи. Настоящият мениджър на баварците Венсан Компани, който познава Боатенг още от времето им в Хамбургер и Манчестър Сити, не крие симпатиите си към бившия си съотборник.

„Жером винаги е бил изключително отдаден и дисциплиниран. Ако продължи да работи с тази страст и се заобиколи с правилните хора, няма съмнение, че може да се превърне в топ треньор. Разбира се, че ще бъде добре дошъл в Байерн – особено като човек с такъв принос към клуба“, сподели Компани, цитиран от DPA.

Боатенг дебютира в Бундеслигата през 2007 г. с екипа на Херта Берлин, но именно престоят му в Байерн Мюнхен го превърна в един от най-успешните германски защитници на своето поколение. С баварците той завоюва две титли в Шампионската лига, девет пъти триумфира в Бундеслигата и пет пъти вдигна Купата на Германия. Освен това, с националния отбор на Германия изигра 76 мача и бе ключова фигура при спечелването на световната титла през 2014 г. в Бразилия.

Въпреки впечатляващите си постижения, последните години от кариерата на Боатенг бяха белязани от скандали извън терена. Той бе обвинен в нападение над бившата си приятелка Касия Ленхард, но категорично отрече да е упражнявал насилие.


