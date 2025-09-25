Новини
Невероятна Лидия Енчева спаси три мачбола и се класира за четвъртфиналите на турнир в Румъния

Българката показа страхотен характер и победи представителката на домакините Сара Виктория Балан

Невероятна Лидия Енчева спаси три мачбола и се класира за четвъртфиналите на турнир в Румъния - 1
Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева отрази три мачбола и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Кампулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 Енчева показа страхотен характер и победи в драматичен мач представителката на домакините Сара Виктория Балан с 6:7(1), 6:1, 7:6(8). Срещата продължи 3 часа и 38 минути.

19-годишната българка изоставаше на четири пъти с брейк в решаващия трети сет, като Балан дори сервираше за победата при 6:5, но не се възползва. В тайбрека 16-годишната румънката поведе с 4:0, но Енчева изравни за 5:5, след което на три пъти беше на точка от отпадането при 5:6, 6:7, 7:8, но успя да реализира обрат.


Така за място на полуфиналите Лидия Енчева ще играе утре срещу осмата в схемата Мара Джае (Румъния).


